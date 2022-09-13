Best Education-KDP國際認證 竹市獲5獎歷年最佳

新竹市府今年參加教育部與台北市立大學辦理全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎，共計4所幼兒園囊括5項課程方案獎項，創下歷年新高。包括陽光非營利幼兒園、清華大學附設實驗國小附設幼兒園、私立親仁科園幼兒園、大庄國小附設幼兒園都獲獎。

市府指出，陽光非營利幼兒園獲「校園營造與資源運用」類別「優等」，是該類別唯一獲得優等的幼兒園團隊；清華大學附設實驗國小附設幼兒園更在「幼兒教育」類別囊括兩項「優等」獎；私立親仁科園幼兒園與大庄國小附設幼兒園則分別榮獲「甲等」肯定。

陽光非營利幼兒園長洪翠青表示，這次獲得優等的「玩美教室」課程方案，身為教育團隊一員的她備感榮幸。教學團隊打破教室空間限制，讓每間教室內外的畸零地，甚至是走廊空間都能再造成為幼兒的學習空間，並添加美感教育元素，提供幼兒具美感環境的學習氛圍，讓孩子可以在幼兒園充分的探索與學習。

清華大學附設實驗國小附幼以兩項課程參賽皆獲「優等」肯定，分別是以語文為核心的「乘著故事翅膀飛翔」課程及手作課程「編織區繞毛球-玩出STEAM大能力」。

校長溫儀詩指出，這次課程是幼兒園老師們致力發展幼兒園本位課程共識下，爭取清華大學輔導資源，在教授指導下順利轉型的特色課程，這也是教師們持續精進與努力實踐教學的成果。

私立親仁科園幼兒園此次得獎方案「守護環境由我開始」，以「健康」為主題，契機是老師觀察到幼兒對環境的健康意識提昇，發展出標準作業流程、自製相關設備，進而擴大環境保護規模，甚至回饋校內公共區域、家庭、社區公園。

大庄國小附設幼兒園深耕數年的幼兒STEAM課程，在「萌發綠生活、庄滿樂創遊」方案中，讓幼兒利用回收物做製作科學玩具、綠美化校內生活環境，引導幼兒觀察生活中的環境，透過綠生活的實踐過程，進而發想可以做什麼讓生活環境變更好的思維模式。