影／興大南投校區揭牌 蔡英文：打造南投大學城

蔡英文總統今天參加中興大學南投校區進駐典禮，並主持循環經濟研究學院揭牌。蔡英文說，中興大學南投校區正式開學，未來會有更多學院、產業為興大和中興新村帶來嶄新發展，循環經濟也是台灣下個世代最重要產業、科技需求，政府會全力協助，讓中興大學城成為台灣綠能產業最重要的一環。

循環經濟研究學院和創新產業暨國際學院是中興大學南投校區首批進駐單位，共220名教職員生，是中興新村南核心大學城第一階段目標。蔡英文、行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫都參加揭牌儀式。

李孟諺也承諾，行政院將會完成興大南投校區後續經費編列，讓中興大學在南投落地生根，打造優質大學城。

中興大學校長薛富盛說，循環經濟研究學院是新成立的國家重點研究領域研究學院，聚焦在新農業、智慧科技及綠色半導體三大重點領域，與台積電、中鋼等企業合作，著重產業永續發展和淨零碳排，協助產業進行創新技術研究。

蔡英文說，台灣面對全球永續發展區域及綠色工業鏈的產業需求，政府訂定「2050」淨零碳排政策願景，興大循環經濟研究學院為台灣推動精靈碳排，建構產學合作的典範。