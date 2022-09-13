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影／本土語缺師資、缺紙本教材 彭富源：會盡量幫忙

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國教署長彭富源今天出席全教總食農教育活動，會前受訪時被問及本土語政策執行現況
國教署長彭富源今天出席全教總食農教育活動，會前受訪時被問及本土語政策執行現況

中小學這學年起必修本土語，本報昨天獨家報導，不少縣市開學了仍無現職師資，仰賴待遇不如代理教師的教學支援人員苦撐，甚至有逾百校連教支人員都找不到，只能直播共學，還有國中開學了沒拿到客語教科書。國教署長彭富源今天表示，第一年確實很辛苦，學校師資、教材有需要協助的地方，教育部都會盡量幫忙。

本報掌握，教育部今年寒假培訓5000名國高中現職師考語言認證，但目前台東縣、花蓮縣、嘉義市等六縣市全縣高中均無閩南語現職師資，台南市、南投縣、彰化縣等十一縣市高中均無客語現職師資，全靠教支人員頂替。

還有學校連教支人員也沒找到，只能靠直播共學。教育部統計，每天有逾一百節「雲端」本土課，其中不乏台北市的都會區學校，又以閩南語以國中94校最多，客語以國中127校最多，原住民族語以國小322校最多，國高中也逾百校；閩東語、台灣手語也有數十校。

然而不只缺師資，還缺教材。有多所國中、高中開學了還無客語教材。據了解，因民間出版社客語教科書直到開學都未通過教育部審定，學校只能緊急改用部編版教材，但部編版印刷不及，導致只能影印應急，並在開學後才陸續開始配送。

彭富源今天出席全教總食農教育活動，會前受訪時被問及本土語政策執行現況。他表示，師資方面已在8月27日前完成盤點，署內請全國國中、高中要開課老師的名字列冊，盤點後有些偏鄉小校，又或是特別語種需要直播共學，會涉及到老師的「教」，以及學校協同教師，但不管是器材，又或是協同教師，師資、經費都已經到位。

教材部分，彭富源表示，教育部客語第七冊六月已經編撰完成，但民間本來也有教科書，但可能學校選得少或審查不理想，就改選部編本，但今年是國中、高中選課第一年，學校希望多一點調查時間，且今年七月底高中才剛完成分發，分發後選課，直到八月才定位。

彭富源說，部編本數位教材已於六月放上本土與學習資源平台，包含語言遊戲、動畫教材，也是「生生用平板」的建置內容之一。不過學校希望能提供紙本服務，「很多改選的，我們也盡量幫忙」。學校第一年很辛苦，署內也覺得各種師資、教材要加印，就全部都盡量幫忙。

客語 教育部 直播

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