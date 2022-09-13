影／專推校園營養午餐 教部曝「午餐食育科」成立進度

校園營養午餐業務包山包海，食農教育法通過後，行政院長蘇貞昌也同意教育部在國教署業管學校衛生等事務之下，專案成立營養午餐專科，並配屬相關人力。國教署長彭富源今天表示，署內同仁已將公文簽出，約略會有10人的編制，名稱初步定調「午餐食育科」。至於何時正式成立？他則語帶保留「涉及人事作業，但政院也支持，相信不會太久」。

今年全國教育局處長會議第二天，針對「推動偏鄉學校中央廚房計畫」專題報告。由於各縣市反映推動營養午餐人力有限，且食農教育法通過並公布後，飲食教育將成顯學，教育部長潘文忠當時表示，行政院長已裁示，將在國教署業管學校衛生等事務之下，專案成立飲食教育或學校午餐專設的科，並配屬相關人力，即刻規畫中。

國教署長彭富源今天出席全教總食農學堂記者會，會前受訪表示，署內同仁上周已簽出約略10人的編制，運作上如現在一般的行政的科室，會從學安組學校衛生科切出來，做更專業、詳細的服務，也會編列人力。

彭富源也說，目前科名初步定調為「午餐食育科」，詳細還要跟人事單位探討，包含該科負責的業務、科名、人數，不過方向已經蠻確定，目前正循程序辦理。他也說，由於涉及人事作業，但政院也支持，相信過程不會太久，但要給我們一些時間。