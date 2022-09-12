教部9月起補助本土語學分班學費 首屆學員跳腳籲回溯

為擴充本土語師資量能，教育部109學年度起委由師培大學開設本土語學士後教育學分班，配合行政院111年推動「國家語言整體發展方案」，教育部著手研議補助本土語文專長學士後教育學分班學員學分費獎助金，今年9月1日起，每人每學分最高補助獎助金2000元。不過這項政策，卻讓首屆本土與學士後教育學分班學員大感不公平，認為應回溯補助。

教育部109學年開設本土語文專長學士後教育學分班，學生共須修滿6個學分，修業年限至少兩年，一學分3000至4200元不等。若為在職教師，教書滿六年可扣12個學分，未滿則扣8個學分，抵扣後在職教師仍須修54學分或58學分，有讀研究所者可再抵免，但平均下來總學費也要超過15萬元。

配合行政院今年推動國家語言整體發展方案，教育部今年研議發放本土語文專長學士後教育學分班獎助金。教育部初步規畫擬從111學年開始，補助一學分兩千元，盼能減輕學員經濟負擔，讓更多學員投入。

安琪（化名）是台中市本土語言教學支援人員，已在國小任教多年。她表示，為了維持專業不敗與精進，教支人員是最常、最認真參加研習的一群人，也因為要增加自己的專業知能，報名進修學士後學分班，過了兩年沒星期六、日，沒寒暑假，幾乎每天熬夜爆肝寫報告、工作、學業兩頭燒的日子，沒想到卻得不到學分費補助。她感嘆，教育部屏棄首屆本土語教師的補助政策，讓人灰心。

另一位王姓教支人員也說，許多國中小閩南語支援教師都是台文所畢業，但為了更上一層樓，白天上課晚上跟假日去進修，只為了修教育學分跟閩南語專業學分。她表示，一共要修60幾個學分，大家都花了20幾萬，還有人是借錢來讀書的，也很多都已經60幾歲的資深前輩，都還很努力的拼。

教育部說，獎助金是為鼓勵並提供更多具本土語文專長之教學支援工作人員、代理教師進入正式老師的多元管道與機會，並配合預算年度（112年）執行，是以，於111年9月1日起，入學新生及在校修讀者均為補助對象，至111年9月1日前已修畢學分部分，難以追溯發放獎助金。

針對已修畢學分人員，教育部表示，這類人員屬高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第3條規定代課、代理教師公開甄選的第3順位，若修畢學分且取得修畢師資職前教育證明書，將提升至第2順位，於未來師資甄選順序上具優先的優勢。未來將視辦理情形持續檢討評估推動模式及補助額度。