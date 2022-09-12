影／林智堅提訴願 潘文忠：教育部後續秉持客觀審議

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，教育部5日已收到訴願申請，部長潘文忠今天到高雄科工館主持館長交接典禮時表示，民眾對個人權益救濟而提出訴願，林前市長依程序提出，後續教育部會依法審議。

台灣大學在8月9日、中華大學在8月24日分別公布學術倫理審議結果，都認定林智堅碩士論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅後來退出桃園市長選舉，但仍捍衛自己清白。依法林智堅若不滿大學決議，可向主管機關教育部提出訴願。

教育部已收到林智堅提出訴願。潘文忠今天表示，目前對於相關民眾對個人權益的救濟而提出訴願，林前市長依程序提出，後續教育部會依法審議。

潘文忠說，訴願本身就是希望對原處分機關的處置能夠撤消，這部分教育部訴願委員會會依法秉持客觀的方式來進行後續審議。