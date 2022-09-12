南台科大四技報到2853人 全國科大第二、私立科大第一

新學年各大學陸續開學，今年統測報考人數僅79266人較去年減少約9千人。不過南台科大日間部四技報到人數仍逆勢成長，從去年2614人增加到2853人，僅次於國立高雄科大、私立科大第一。

校方表示，台南地區技專校院密度極高，加上現今學生選校就讀漸趨在地雙重壓力下，交出十分亮麗成績，再次證明南台科大在高中職學生及家長心目中重要的地位。

南台科大表示，為減低少子化衝擊，校務改革投入數億資金，提升校內軟硬體設施，包括整建現代化多功能教室、五十學堂、社團大樓、田徑場、新風雨球場、天圓地方廣場、在水一方廣場、藝文中心等，整體校園美化煥然一新。「打造讓每位學生的特長都能得到適性發展，提供企業需求人才的培育基地，也是吸引學生到校學習之重要因素」。

校方表示，近年協助學生進入南茂、聯電、台積電、群創光電、台南紡織、南光化學製藥、GARMIN、晶元光電、京元電子等國內大廠實習，讓學生蓄積能量，與未來就業市場串連、順利踏入職場、追求人生夢想。

校長盧燈茂表示，南台一直承續經費「取之學生，用之學生」無私奉獻精神，貫徹「以學生為中心」的理念戮力辦學，面對不同的競爭與衝擊，學校採取有別他校的觀望作法，提早投入大量人力物力，讓學生獲得更豐沛的學習資源，希望南台科大的表現能繼續受到社會各界及學生、家長的信賴，學校也將繼續秉持教師用心、家長放心、學生安心的理念來招生，吸引更多優秀學生就讀。