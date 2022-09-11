校園明起「以篩代隔」 補習班、課照中心防疫也鬆綁

全國各級學校明天起將採用「以篩代隔」防疫新制，也就是快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽七天居家照護後期滿無症狀也可返校。

教育部日前也發函，將補習班教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定刪除，兒童課後照顧中心的學生用餐座位，也無需強制固定。但要求補習班除應公告從業人員疫苗施打情形，若有快篩情形，也須一併公告快篩結果。

教育部日前公布開學防疫措施，9月11日前仍採舊制，班上一人確診，全班停課三天；12日起確診或快篩陽性個案七天居家照護，期滿無症狀可入校上課，同班同學及教師及摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供一劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課。

中小學開學已經兩周，從開學日截至昨日下午，全國高中以下學校確診學生增4萬7869人，又以國小生新增1萬8944人最多。不過教育部長潘文忠在中秋連假前受訪表示，目前為止各縣市未提出加嚴措施，這段時間將與指揮中心密切關注疫情，另也在校園繼續施打疫苗、提供快篩劑，「新制會持續推動」。

教育部日前也發函給全國補習班、兒童課後照顧班，鬆綁防疫規定。根據函文指出，刪除補習班、兒童課照中心教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定，但仍須維持社交距離及佩戴口罩。另補習班除應公告從業人員疫苗施打情形，若有快篩情形，也須一併公告快篩結果。

另針對課照中心，教育部也鬆綁飲食管制措施，刪除學生用餐座位固定，不可隨意更換位置之規定，但仍應維持用餐環境良好通風，且飲食中仍禁止交談。

若補習班或課照中心學生確診或快篩陽性，比照教育部所訂「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」及指揮中心的規定辦理；學生請防疫假期間，家長得依照政府相關法令規定，請假自行照顧。