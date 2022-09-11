快訊

吵！家長搭火車懶得顧小孩 開平板大聲播卡通哄兒

獨／陳時中干預清冠1號公費對象？薛瑞元、王必勝回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園明起「以篩代隔」 補習班、課照中心防疫也鬆綁

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國各級學校明天起將採用「以篩代隔」防疫新制，也就是快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽七天居家照護後期滿無症狀也可返校。本報資料照片
全國各級學校明天起將採用「以篩代隔」防疫新制，也就是快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽七天居家照護後期滿無症狀也可返校。本報資料照片

全國各級學校明天起將採用「以篩代隔」防疫新制，也就是快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽七天居家照護後期滿無症狀也可返校。

教育部日前也發函，將補習班教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定刪除，兒童課後照顧中心的學生用餐座位，也無需強制固定。但要求補習班除應公告從業人員疫苗施打情形，若有快篩情形，也須一併公告快篩結果。

教育部日前公布開學防疫措施，9月11日前仍採舊制，班上一人確診，全班停課三天；12日起確診或快篩陽性個案七天居家照護，期滿無症狀可入校上課，同班同學及教師及摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供一劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課。

中小學開學已經兩周，從開學日截至昨日下午，全國高中以下學校確診學生增4萬7869人，又以國小生新增1萬8944人最多。不過教育部長潘文忠在中秋連假前受訪表示，目前為止各縣市未提出加嚴措施，這段時間將與指揮中心密切關注疫情，另也在校園繼續施打疫苗、提供快篩劑，「新制會持續推動」。

教育部日前也發函給全國補習班、兒童課後照顧班，鬆綁防疫規定。根據函文指出，刪除補習班、兒童課照中心教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定，但仍須維持社交距離及佩戴口罩。另補習班除應公告從業人員疫苗施打情形，若有快篩情形，也須一併公告快篩結果。

另針對課照中心，教育部也鬆綁飲食管制措施，刪除學生用餐座位固定，不可隨意更換位置之規定，但仍應維持用餐環境良好通風，且飲食中仍禁止交談。

若補習班或課照中心學生確診或快篩陽性，比照教育部所訂「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」及指揮中心的規定辦理；學生請防疫假期間，家長得依照政府相關法令規定，請假自行照顧。

快篩陽性

延伸閱讀

竹縣+1011 秋節防疫不打烊 五峰鄉衛生所明供疫苗接種

嘉義口罩工廠推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫

跟進中央防疫停課新制 竹縣9月12日起快篩陰可正常上課

12日起實施校園防疫新制 快篩陰且無症狀可上課

相關新聞

私立技專校院招生慘 獎勵金恐更少

一一一學年四技二專聯合登記分發、大學分發入學缺額數均破萬，恐將衝擊註冊率，進而影響各校的獎勵金補助。受少子化影響，教育部...

私立普大獎勵金制度未改 潛台詞仍是促學校減招

教育部盼一改過去對私立技專校院的獎勵金減計基準，扣減獎勵不再以百分比計改為實際額度，但一般私立大學數年來實則變動不大，1...

校園明起「以篩代隔」 補習班、課照中心防疫也鬆綁

全國各級學校明天起將採用「以篩代隔」防疫新制，也就是快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽七天居家照護後期滿無症狀也可返校...

大同技術學院、高苑科大被評財務惡化 未改善明年八月停招

教育部今日（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開二間專案輔導學校名單，包括高...

網友激推7項大學生必做清單 第一名居然這麼正經？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「大學生必做清單」相關話題，帶您了解網友熱議的大學生七大必做事項。

第一線教師告白：雙語教學4大困境夾殺 政策恐淪口號

影響全台大專院校到小學300多萬名學生的「2030雙語政策」2021年正式上路，政府砸下4年100億的龐大經費，聘用大量外籍教師、培訓本土雙語師資，希望國中小學英文課全英語教學、部分領域雙語教學；高中則鼓勵成立雙語實驗班；大學積極輔導設立雙語標竿學校。 不過，旨在提升國家競爭力的雙語政策在現場也引發不少爭議。記者採訪第一線教師，發現雙語政策推動至今，高中小已浮現四大困境，教學現場期待政府提出實質作為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。