私立普大獎勵金制度未改 潛台詞仍是促學校減招

教育部盼一改過去對私立技專校院的獎勵金減計基準，扣減獎勵不再以百分比計改為實際額度，但一般私立大學數年來實則變動不大，112學年仍以百分比計。教育團體評析，無論以何種方式減計，教育部仍是以經費引導私校自動減招。

根據112年「教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫」修正草案，獎勵經費減計原則不若私立技專校院擬改為實際金額，一般大學仍以百分比計，最重者，註冊率介於50%但未達55%，將扣減50%獎勵經費。

教育部過去以註冊率扣減獎助金，再以寄存制度促使學校減招調整註冊率，讓學校不至於落得學生、獎助雙輸的困境。

私校工會理事長尤榮輝表示，按比例減計對獎助多的大校影響較大，反之，若按絕對金額減計獎勵經費對原本獎助就不多的小校則衝擊更大。但無論以何種方式減計獎補助，都顯示教育部透過經費引導私校自動減招的政策。

尤榮輝也談到，減招有助於引導私校邁向小而美，但也可能導致精簡人事造成教職員工失業，若私校無力調整、招生不佳又被教育部斷奶，結果就是退場，私校邁入冰河期挑戰可謂嚴苛。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，該獎勵金減記基準已行之有年，近年雖配合招生情況略有更動，但以百分比減計仍是大趨勢。該基準起源於台灣高等教育蓬勃之時，101學年時大一新生人數上看28萬，「如果那個年代學校招不滿，真的代表辦學欠佳。」

但魏佳卉說，111學年分發入學僅有11校招滿高達51校都有缺額，可見少子化下生源數不足才是關鍵，私立技專校院已受衝擊好幾年對此不得不改；私立普大除了專案輔導學校外仍算有底氣，但未來獎勵金減計基準仍有因應趨勢調整的空間。