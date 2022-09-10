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新北提升師生正能量 降低霸凌與憂鬱

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
永平高中師生參加PILOT正向人際與生活能力訓練課程。圖／新北市教育局提供
永平高中師生參加PILOT正向人際與生活能力訓練課程。圖／新北市教育局提供

110學年度起新北市教育局與台大中信兒家研究中心，於新北市永平高中國中部及蘆洲國中推動「PILOT正向人際與生活能力訓練課程」，透過課程提升師生人際及生活能力，降低兒少用毒、校園霸凌問題及預防憂鬱情緒等效果。

台大中信兒家研究中心引進美國生活技能訓練課程教材，依照正向心理學理論融入台灣在地生活經驗，研發本土化「PILOT課程」國中版教材，有助於學生及老師更能覺察自我、調節情緒，提升社交及溝溝技巧，與他人形成正向的人際互動循環，進而有效降低兒少用毒、校園霸凌問題及預防憂鬱情緒等效果。

課程進行方式師生互動以及實作演練等方式設計，課程內容包括自我管理、自主思考及判斷、增進人際關係、學習調適焦慮與憤怒、建立社交溝通技巧，化解人際衝突。除了在學期間進行課程外，亦利用暑假規畫2場次的PILOT正向人際技巧夏令營，期待經由營隊形式，活用學期中所習得的正向人際互動技能，懂得相互溝通、同理，進而解決問題，提升自信。

台大中信兒家研究中心主任沈瓊桃表示，研究中心過去10年在北北桃、基隆等縣市推動PILOT課程，課程可強化兒少心理素質，降低成癮問題，甚至能預防毒品濫用。

上過課程的學生在六項指標都有較好的表現，其中包括青少年復原力、生活技能成效、幸福感、同儕衝突解決能力、憂鬱程度與網路成癮。本次能與新北市合作，在兩所國中採用中心學校的模式，協助師生適性發展。

教育局長張明文表示，十二年國教的目標，是啟發學生生命潛能，陶養其生活知能，將所學運用於生活中，形成真正的素養。也因此，希望藉由與臺大中信兒家研究中心合作的PILOT正向人際與生活能力訓練課程，營造友善校園，讓學生在溫馨的環境中，擁有追求幸福的能力。

蘆洲國中參加暑期PILOT高手夏令營，活動中教練引導學員團隊合作。圖／新北市教育局提供
蘆洲國中參加暑期PILOT高手夏令營，活動中教練引導學員團隊合作。圖／新北市教育局提供

中信 台大 霸凌 憂鬱

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