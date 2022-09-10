偏鄉推動數位教育 南市2老師獲教育部「傑出帶班老師」

教育部日前公布今年度數位學伴計畫獲獎名單，其中國中小傑出帶班老師部分，全國18位，台南就有2位獲獎，表現亮眼，分別是台南市東山區吉貝耍國小老師吳明家教師及青山國小老師謝易。台南市教育局表示，台南市連續兩年全國第一，今年再度推薦2位教師榮獲教育部數位學伴計畫「傑出帶班老師」。

市長黃偉哲表示，特別感謝2位教師長期對偏鄉教育及課後陪伴學生線上學習的貢獻，本次獲獎實為對教師、學校以及台南市推動偏鄉數位教育的肯定。

教育局長鄭新輝表示，數位學伴計畫不同於一般的線上教學，是以學伴制為概念，培植大學生擔任偏鄉學童的大學伴，藉由教學端(大學伴)與學習端(小學伴)進行一對一的線上即時教學。而「帶班老師」的角色，就是擔任中間的橋樑，包含督導學童上課狀況及安全、填寫帶班日誌及回饋反思、了解學童學習需求及學習成效，藉以彌補數位的空間距離，增加人文的情感溫度。

吉貝耍國小老師吳明家，從學生時期的大學伴身分轉變為現在的帶班老師，除了期盼小學伴透過課程習得知識外，也希望大學伴藉由教學的省思而有所成長，如同當年曾身為大學伴的他，始終對陪伴偏鄉學童進行數位學習懷抱著初衷及熱情，未來也將持續播下待發芽的希望種子。

東山區青山國小老師謝易，在參與數位學伴計畫的二年期間，創造連續兩年獲評審青睞的優異表現。用心經營班級，制定班級管理公約、獨具巧思運用設備專用制、個人任務及獎勵機制，將大、小學伴視同家人互相扶持、鼓勵，體現「生命陪伴生命、生活教導生活」的核心價值。