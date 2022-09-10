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公立高中耐震力健康檢查 教育部兩年改善1326棟校舍

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
宜蘭縣萬富國小補強設計參考學校原有建物風格，並配合建物整體磁磚色調。圖／教育部提供
宜蘭縣萬富國小補強設計參考學校原有建物風格，並配合建物整體磁磚色調。圖／教育部提供

全國公立高級中等以下學校校舍數量龐大，加上台灣處於環太平洋地震帶上，教育部自民國98年起全面辦理校舍耐震力健康檢查，至111年分做兩階段完成，109至111年間再改善1326棟校舍，全面完成改善計畫。

教育部國教署表示，台灣歷經921大地震後，為了掌握全國各校舍狀況，透過耐震評估針對88年以前校舍進行全面健康檢查，確認耐震能力，並逐年編列經費改善。

教育部表示，至108年年底完成階段性任務，優先改善初步評估Is值80以下耐震能力不足之校舍，累計補強6526棟。為了持續強化耐震能力，國教署再向行政院申請公共建設預算，109年至111年期間再投入162億元改善1326棟校舍，完成計畫的最後一塊拼圖。

國教署以宜蘭縣萬富國小為例，該校行政教學大樓透過翼牆工法改善，設計參考學校原有建物風格，並配合建物整體磁磚色彩，以不影響校舍使用下確保校舍耐震安全。另外，台中市忠孝國小以擴柱補強並配合學校特色及建築風格進行改善，另考慮幼兒園使用區域，以抽象圖騰設計方式展現亮麗氛圍，更由學校老師參與設計，讓耐震補強工程兼具人文。

國教署表示，校舍補強工程在強化校舍安全之餘，也能經由補強修繕維護，讓校舍外觀更乾淨明亮。109年至111年計畫辦理完竣，全國公立高中以下學校皆可達內政部耐震規範，營造更安全的校園環境，重新美化校舍外觀及配置建築色彩，在校園學習環境中融入美感教育。

宜蘭縣萬富國小行政教學大樓透過翼牆工法改善。圖／教育部提供
宜蘭縣萬富國小行政教學大樓透過翼牆工法改善。圖／教育部提供

國教署 教育部

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