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邊玩邊刺激大腦 教部補助519所幼兒園改善遊戲場
為提升幼兒園遊戲場設施品質，使幼兒享有安全學習環境，教育部國教署訂定「補助直轄市縣市政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，補助公立幼兒園改善遊戲場所設施，至今年7月底已經補助519所公共化幼兒園改善，維護幼兒遊戲安全及權益。
國教署表示，以新北市積穗國小附幼為例，該園以園名「積穗」、稻穗的聚積地印象作設計主題，園內原無戶外專屬遊戲空間，校舍改建工程將幼兒園戶外遊戲空間納入稻穀意象規劃設計，其中「稻穗意象溜滑梯」透過不同難度的高低攀爬及溜滑體驗，讓學童從穿越、鑽行、溜滑梯等遊戲行為訓練大小肌肉發展。
另外，國教署也說，曬穀場意象攀爬平衡區結合木頭、木材等自然材質，做成高低平衡木挑戰區，可訓練手眼協調能力；潑水牆設計概念則源自朱銘美術館的水畫牆，拿起水桶跟刷子就可以隨興作畫。期望透過遊戲增進孩童的身體動作、創造力和語言表達能力，並感受遊戲帶來的快樂。
南投縣文山國小附幼遊戲場改善案則配合校園內的大樹。國教署說，多功能遊戲場以樹屋為意象設計，讓孩童可以有獨立角落空間，並具備右彎溜滑梯、直立式攀岩牆、洞洞斜坡攀爬板、弧形攀爬網等多樣設計，鋪面採用天然材質溪圓石，增加接近自然的機會；直立式攀岩牆可訓練空間及平衡發展、訓練上臂肌肉及手腳協調，透過抓握訓練則可刺激腦部發育及協調性。
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