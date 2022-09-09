聘狼師形同幼兒園「前科」 業者憂被公告永無翻身之日

教育部近日正預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，針對違規樣態輕重，擬給予不同的公告期。若行為人有情節重大的體罰、霸凌、性騷擾等狀況，擬將永久公布當事人姓名和園所機構名稱。但業者反彈，認為園所即便良心辦學也可能百密一疏，個人行為爭議卻要讓園所連帶被永久公告，恐讓園所永無翻身之日。

教育部近日欲修正幼兒教育及照顧法、教保人員條例對於裁罰樣態的公告期，其中幼兒園或行為人只要遭認定有情節重大的霸凌、體罰、性騷擾或不當管教，嚴重損害孩童身心權益，將永久公告當事人姓名和園所名稱。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，教育部擬修正法條，任為曾涉霸凌、體罰且情節重大者應該被永久公布機構和當事人名稱，但教育部也應提出數據證明，永久公布的依據為何、是否真的能有效預防，而非淪為數據的漫天喊價。

再者，蘇傳臣說，各行各業都有害群之馬，教保機構找老師到司機、廚工都會要求無刑事犯罪紀錄，負責人照政府規章辦事，但機構即便良心辦學，也很難防堵部分教保員、教師私下行為，教保員或教師犯錯卻要連機構名稱一並公告，甚至永久公告，可能讓機構再無翻身機會。機構做不下去，不只行為不良的當事人，甚至其他表現優良的教師也會一並受影響。

台灣家長教育聯盟前理事長謝國清則表示，只要幼兒園或機構一遭公布，對家長而言形同「有前科」，積極一點的家長可能將此列為拒絕往來戶，幼兒園之後想翻身確實比較難。

謝國清說，通常多是各人行為引發爭議，但各人行為可能連帶影響整個機構聲譽，業者確實會憂心，教育部仍可嘗試把公布撤銷條件訂得更儼僅，譬如必須具備幾年優良評鑑才得撤銷。