快訊

本土+3萬4020、境外+240 死亡+55 新北7千例最多

楊丞琳不甩海鮮說惹腥 社群發文「洗白秀初心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聘狼師形同幼兒園「前科」 業者憂被公告永無翻身之日

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
業者憂心，個人行為可能影響機構永久聲譽，被永久公告形同無法翻身。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
業者憂心，個人行為可能影響機構永久聲譽，被永久公告形同無法翻身。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

教育部近日正預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，針對違規樣態輕重，擬給予不同的公告期。若行為人有情節重大的體罰、霸凌、性騷擾等狀況，擬將永久公布當事人姓名和園所機構名稱。但業者反彈，認為園所即便良心辦學也可能百密一疏，個人行為爭議卻要讓園所連帶被永久公告，恐讓園所永無翻身之日。

教育部近日欲修正幼兒教育及照顧法、教保人員條例對於裁罰樣態的公告期，其中幼兒園或行為人只要遭認定有情節重大的霸凌、體罰、性騷擾或不當管教，嚴重損害孩童身心權益，將永久公告當事人姓名和園所名稱。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，教育部擬修正法條，任為曾涉霸凌、體罰且情節重大者應該被永久公布機構和當事人名稱，但教育部也應提出數據證明，永久公布的依據為何、是否真的能有效預防，而非淪為數據的漫天喊價。

再者，蘇傳臣說，各行各業都有害群之馬，教保機構找老師到司機、廚工都會要求無刑事犯罪紀錄，負責人照政府規章辦事，但機構即便良心辦學，也很難防堵部分教保員、教師私下行為，教保員或教師犯錯卻要連機構名稱一並公告，甚至永久公告，可能讓機構再無翻身機會。機構做不下去，不只行為不良的當事人，甚至其他表現優良的教師也會一並受影響。

台灣家長教育聯盟前理事長謝國清則表示，只要幼兒園或機構一遭公布，對家長而言形同「有前科」，積極一點的家長可能將此列為拒絕往來戶，幼兒園之後想翻身確實比較難。

謝國清說，通常多是各人行為引發爭議，但各人行為可能連帶影響整個機構聲譽，業者確實會憂心，教育部仍可嘗試把公布撤銷條件訂得更儼僅，譬如必須具備幾年優良評鑑才得撤銷。

延伸閱讀

幼照法修訂裁罰公布期 霸凌、狼師惡名擬「永久公告」

李康生入地獄成狼師 調情女學生自認撩妹功力差

柯文哲嗆「小朋友、管你去死」 綠議員16字批霸凌歧視

性平會今決議維持懲處！台中狼師永不錄用 退休金也沒了

相關新聞

獨／首屆新課綱技高生逾5成用PDF作備審 學檔淪暫存區

新課綱首屆技術型高中生剛升大一，但今年四技二專甄選入學過程中，卻因學習歷程檔案中央平台關閉日與統測撞期引爆民怨。據本報獨...

大學招境外生補生源缺口 教團籲：把握東協人口紅利期

111學年逾八成大學面臨招生缺額問題，教育團體舉行「112招生策略與國內外招生O2O行動方案」線上講座，教育團體提出四大...

大同技術學院、高苑科大被評財務惡化 未改善明年八月停招

教育部今日（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開二間專案輔導學校名單，包括高...

開學了你住哪一間？網友熱議大學宿舍 第一名內裝旋轉樓梯

9月各所大學陸續開學，不少非本地人或離校遠的學生，會選擇在學校附近租屋；或住進學生宿舍，抽籤、分配宿舍全憑運氣，大家都還滿意嗎？這也讓各所學校宿舍的舒適度、附設家具、設施、管理制度、學餐等受到廣泛討論。

聘狼師形同幼兒園「前科」 業者憂被公告永無翻身之日

教育部近日正預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，針對違規樣態輕重，擬給予不同的公告期。若行...

說自己的故事 「移工之聲」攝影展線上開展

One-Forty推出線上「2022移工之聲Voice of Migrant年度攝影展 」，集結31位移工的攝影作品與故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。