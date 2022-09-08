獨／首屆新課綱技高生逾5成用PDF作備審 學檔淪暫存區

新課綱首屆技術型高中生剛升大一，但今年四技二專甄選入學過程中，卻因學習歷程檔案中央平台關閉日與統測撞期引爆民怨。據本報獨家掌握，儘管教育部宣稱學習歷程檔案有經高中師認證，且能看見學生學習軌跡，但今年全國技高生使用PDF檔案作為備審資料的人數，竟超過學習歷程檔案。教育部明年擬將普通科、專業群科上傳日程分流，讓技高生比今年多一個月完成檔案。

據本報掌握，技專校院招生委員會聯合會統計，今年有3萬3544名考生使用學習歷程檔案、3萬4081名考生使用PDF檔案作為備審資料，各約占5成。全中教秘書長許麗吉分析，除了統測日期緊鄰學檔平台關閉日，技高生畢業製作普遍到五月才收尾，學生當然選對自己有利的方案。

東部某國立高商有超過八成考生使用PDF檔案，該校教師表示，很多學生到高三才發現檔案不夠齊全，選擇用PDF重新整理，學習歷程檔案變成雲端「暫存」空間。

台北科技大學今年有54%新生使用學習歷程檔案、46％使用PDF檔案。北科大教務長黃育賢表示，校方宣導不能因學生使用PDF檔案，就先入為主認為缺乏信度，必須回歸評量尺規。

黃育賢也進一步說明，甄選結果中，正取生有57%使用學習歷程檔案、43%使用PDF檔案；備取生中有54%使用學習歷程檔案、46%使用PDF檔案，兩者皆在誤差範圍內，顯見學生使用何種檔案，並不影響教授選才。

台灣科技大學今年有58.4%新生使用學習歷程檔案、41.6％新生使用PDF檔案。台科大教務長阮聖彰分析，來報考台科大的學生，屬於按部就班型，不是考試前才做相關準備。今年他也有參與技優甄審，他以自身為例，審查仍是看學生傳了什麼實質內容。

但有私立科大教授坦言，兩種檔案雖然都是學生備審資料，但學檔有經高中教師認證，至少能確保是出自學生之手，PDF則不然。

不過也有一名高職教師認為「無太大差別」，他表示，高職普遍不太在乎學習歷程檔案，理由是學生入學前就已分流，不像普高生還未定向，因此學習歷程檔案也難看出「歷程變化」。

也有國立科大教授認為，技高生與普高生差別在於入學前是否定向，他認為學習歷程檔案的設計，僅是為了方便，除非承認台灣技職教育失敗，要學生重新探索，否則這制度與技高的初衷實在充滿矛盾。

為了避免學檔上傳日與統測再發生撞期爭議，教育部明年打算提早一周考統測，並讓技高普通科、專業群科學習歷程上傳截止日分流，專業群科將延後約一個月至5月27日。不過技高師生仍表示，普高生在學測結束後仍比技高生多兩個月能把學檔收尾，雖肯定教育部延期，但延的幅度不夠大。

教育部表示，技高生學習樣態多，技專校院必須在有限時間辦理九項入學管道，且要兼顧學生完整學習、試務工作，並預留大學新鮮人開學前完成宿舍搬遷等作業，才研議出分流日程，各高中可在中央資料庫截止時間內，討論校內學生將檔案上傳至校內學習歷程平台的截止時間。