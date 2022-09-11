網友激推7項大學生必做清單 第一名居然這麼正經？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「大學生必做清單」相關話題，帶您了解網友熱議的大學生七大必做事項。

隨著開學日即將到來，想必不少大學新鮮人對於未來四年青春熱血的精彩生活都感到相當期待吧！而大學生活究竟有哪些必做事項，錯過會讓將來的自己留下遺憾、感到扼腕的呢？現在就讓我們一起來看看網路上的過來人們怎麼說！

學長姐奉勸「認真讀書」為未來打底 要把握青春歲月「修戀愛學分」

▲ TOP7大學生必做清單 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「大學生不做會後悔」的相關話題討論，可以發現比起夜衝、泡社團等青春熱血活動，網友最常提到的建議出乎意料的是「認真讀書」。日前一名即將踏入大學的新生發文請益，詢問網路上的學長姐們「有沒有覺得大學有什麼一定要做的事？」生怕未來的自己會留下遺憾，吸引網友踴躍回覆，如「好好讀書」、「大學一定要好好讀書當卷哥卷姐，把學分讀回來」等，鼓勵新生除了多多享受大學生活，但也要盡量為自己的將來做打算，並補充「多充實自己，認真讀書，大學真的不是讓你玩四年的！」

也有不少網友提到大學生必定要做的事情是「修戀愛學分」，如「當然要談戀愛啊」、「要交女友」等，有一名網友留言表示「上大學可能會遇到暈船、熱戀、被分手之類的情形，但這些都是養分，遇到喜歡的人就勇敢追！」鼓勵新生有愛大聲說，但也有其他網友提醒「談戀愛不要太急，急一時就毀了四年」等，呼籲新鮮人即便對新戀情滿懷期待，也千萬不要操之過急，要多花時間觀察經營。

位於聲量第三名的必做事項則是「打工賺錢」，有學長姐分享自身經驗「除了讀書之外就是打工賺錢，賺到的錢就可以做一些小時候想做的事」、「如果時間可以兼顧，可以試試看打工，累積一點社會經驗」等，除了可以實質賺錢貼補零用，也能學到課堂以外的工作經驗，訓練自己獨立自主、危機處理及應變能力；不過也有網友提醒「打工很重要，但不要打工打到成績滿江紅」，並表示為了賺取零用錢而導致自己成績不及格，科目被當，進而延誤畢業時間，後果得不償失。

網友提到的大學生必做清單之中，你覺得有哪些項目最符合你的心聲呢？其實無論讀書、談戀愛、打工實習或是玩社團，只要全力以赴，努力以待，不要讓時間白白浪費，就是大學階段值得投入的好選擇！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》