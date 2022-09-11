快訊

美網／球后斯威雅蒂擊敗加博 女單首度奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友激推7項大學生必做清單 第一名居然這麼正經？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
網友激推7項大學生必做清單 第一名居然這麼正經？ 圖片來源/unsplash
網友激推7項大學生必做清單 第一名居然這麼正經？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「大學生必做清單」相關話題，帶您了解網友熱議的大學生七大必做事項。

隨著開學日即將到來，想必不少大學新鮮人對於未來四年青春熱血的精彩生活都感到相當期待吧！而大學生活究竟有哪些必做事項，錯過會讓將來的自己留下遺憾、感到扼腕的呢？現在就讓我們一起來看看網路上的過來人們怎麼說！

學長姐奉勸「認真讀書」為未來打底 要把握青春歲月「修戀愛學分」

▲ TOP7大學生必做清單 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP7大學生必做清單 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「大學生不做會後悔」的相關話題討論，可以發現比起夜衝、泡社團等青春熱血活動，網友最常提到的建議出乎意料的是「認真讀書」。日前一名即將踏入大學的新生發文請益，詢問網路上的學長姐們「有沒有覺得大學有什麼一定要做的事？」生怕未來的自己會留下遺憾，吸引網友踴躍回覆，如「好好讀書」、「大學一定要好好讀書當卷哥卷姐，把學分讀回來」等，鼓勵新生除了多多享受大學生活，但也要盡量為自己的將來做打算，並補充「多充實自己，認真讀書，大學真的不是讓你玩四年的！」

也有不少網友提到大學生必定要做的事情是「修戀愛學分」，如「當然要談戀愛啊」、「要交女友」等，有一名網友留言表示「上大學可能會遇到暈船、熱戀、被分手之類的情形，但這些都是養分，遇到喜歡的人就勇敢追！」鼓勵新生有愛大聲說，但也有其他網友提醒「談戀愛不要太急，急一時就毀了四年」等，呼籲新鮮人即便對新戀情滿懷期待，也千萬不要操之過急，要多花時間觀察經營。

位於聲量第三名的必做事項則是「打工賺錢」，有學長姐分享自身經驗「除了讀書之外就是打工賺錢，賺到的錢就可以做一些小時候想做的事」、「如果時間可以兼顧，可以試試看打工，累積一點社會經驗」等，除了可以實質賺錢貼補零用，也能學到課堂以外的工作經驗，訓練自己獨立自主、危機處理及應變能力；不過也有網友提醒「打工很重要，但不要打工打到成績滿江紅」，並表示為了賺取零用錢而導致自己成績不及格，科目被當，進而延誤畢業時間，後果得不償失。

網友提到的大學生必做清單之中，你覺得有哪些項目最符合你的心聲呢？其實無論讀書、談戀愛、打工實習或是玩社團，只要全力以赴，努力以待，不要讓時間白白浪費，就是大學階段值得投入的好選擇！

觀看原文→https://reurl.cc/NRNGyx

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

大學生 打工

延伸閱讀

瞄準社會新鮮人、大學生們的新行頭 Charles & Keith和Kipling都準備好了

大學招境外生補生源缺口 教團籲：把握東協人口紅利期

臺科大再蟬聯「天下大學公民獎」榜首 下一站「城南無限」

大學境外生趕開學 可不受每周入境5萬人次限制

相關新聞

私立技專校院招生慘 獎勵金恐更少

一一一學年四技二專聯合登記分發、大學分發入學缺額數均破萬，恐將衝擊註冊率，進而影響各校的獎勵金補助。受少子化影響，教育部...

私立普大獎勵金制度未改 潛台詞仍是促學校減招

教育部盼一改過去對私立技專校院的獎勵金減計基準，扣減獎勵不再以百分比計改為實際額度，但一般私立大學數年來實則變動不大，1...

學者身後藏書 常被賣掉或丟掉

不少學者畢生收集研究藏書，隨著年事已高，開始憂心珍藏未來去處，想捐書給大學圖書館或地方圖書館卻常遭拒。學界指出，學者身後...

下架舊書？學者建議：不應用年代作標準

資深書店人羅玫玲擔任文化部書店補助計畫評鑑委員，赴花東訪視書店，也順道探訪當地圖書館，意外發現台東成功鎮圖書館，將包括作...

大同技術學院、高苑科大被評財務惡化 未改善明年八月停招

教育部今日（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開二間專案輔導學校名單，包括高...

網友激推7項大學生必做清單 第一名居然這麼正經？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「大學生必做清單」相關話題，帶您了解網友熱議的大學生七大必做事項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。