大學招境外生補生源缺口 教團籲：把握東協人口紅利期

111學年逾八成大學面臨招生缺額問題，教育團體舉行「112招生策略與國內外招生O2O行動方案」線上講座，教育團體提出四大解決方案，建議大學可關注國內在職進修需求，協力產業和在職人士開設終身相關課程或向國外開拓華語教學資源，轉攻終身學習教育市場；亦能把握東協國家的人口紅利期，將高等教育推向國際。

升學輔導平台大學問舉行「112招生策略與國內外招生O2O行動方案」線上講座，邀請國內大學境內、外招生單位與會，總計96所公私立大學以及4所專科學校參與。

大學問執行長魏佳卉指出，大學招生除了面對國內少子化衝擊外，國外大學頻頻對台灣學生招手，高中畢業即出國留學的風氣有增無減。為了補足生源不足，除了跨境招生外，更重要的是要讓國內學生願意留在台灣升學。

魏佳卉建議大學，可以四步驟盤點自身的教學及學術能量，先檢視各學制生源人數變化，國內大學學制除了學位生，還有非學位生終身教育需求，了解自身教學強項再決定下一步。再者，配合新課綱學習歷程檔案需求，高中需要更多外部資源協力滿足生涯探索，非都會區高中需求更大，大學可藉此與高中互動、自助也助人。

此外，魏佳卉也說，因國內產業技術提升，大學亦可多和產業協力以及為職場人士開設終身學習相關課程，國外則可嘗試開拓華語教學資源，放眼未來終身學習市場；此外還需檢視境外招生能量，嘗試增加國際學術和教學能量，以及吸引境外生的英語課程、國際學程、雙聯學位等。

魏佳卉強調，招生嚴峻是國內大學生存的挑戰，但是危機也是轉機，高教應藉此更關注全球化發展，新南向國家因人口紅利正需要大量高等教育機會，但東協國家教育資源普遍不足，台灣高等教育品質較好正是外銷國際的好時機，建議大學應把握亞洲人口紅利國家對教育資源的需求，成為亞洲產業人才培育基地。