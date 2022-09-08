台中大坑國小遊戲場今啟用 有滑梯、攀岩小朋友好樂
台中市北屯區大坑國小遊戲場今天啟用，遊戲場結合豐富生態，規畫有可供多人使用的扇形溜滑梯、太空球攀網滑梯，以及幼兒園攀岩等。聯手爭取290萬元經費的立委莊競程、市議員曾朝榮受邀出席，並與小朋友開心使用遊樂設施。
莊競程致詞時說，之前教育部專案計畫，僅同意核定補助大坑國小90萬元經費，他認為金額太少，只夠規畫「罐頭式」遊具，無法與大坑國小豐富生態相結合，尤顯突兀。經向教育部國教署極力爭取，希望融合大坑國小豐富生態，不論遊樂、體適能、教學活動都可一氣呵成，對學生才具意義。
大坑國小校友曾朝榮指出，新的遊樂讓校園充滿生氣，新遊樂場是孩子的快樂天堂，多元的遊戲設施，讓學生在學習之餘也能與體能、遊戲相結合，又可以享受與同儕歡樂時光，增進同學間的情誼，讓每個小朋友擁有快樂的童年。
大坑國小校長趙秋英說，特別感謝莊競程與曾朝榮支持大坑國小各項建設，並協助爭取教育部與台中市教育局共290萬元經費。遊戲場主要包括扇型超大溜滑梯，可以同時容納多人使用，不必像傳統式需接續排隊；太空球攀網滑梯，以及幼兒園攀岩等設施。
她指出，這座遊戲場，可讓孩子在下課後，有體能訓練場地，可增進彼此互動與合作的人際關係。規劃當初以環保永續理念為基礎，為配合學校自然景觀地理環境，遊戲場底下鋪面採用小礫石，屬於自然建材，可以循環再利用，有別於一般學校草皮，都是用塑膠硬地墊。
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