台中清水高中學生與總統面談全民國防獲最佳提案發表獎

台中市立清水高中學生上周六參加「今周刊」主辦的2022第7屆「總統與高中生面對面論壇」表現優異，針對全民參與國防議題提案發表，論述完整，條理分明，驚豔與會來賓，也獲得總統肯定，總統說，清水高中學生所提全民國防論點內容十分完整，代表全民國防的觀念正在改變中，清水高中團隊更獲最佳提案發表獎，校方今天恭喜也肯定學生們。

清水高中今年報名參加論壇的學生為林宜臻、卓承寬、周維楨與林俊智，4名學生就讀於不同班級，都對公民參與議題感興趣，因緣際會下組隊報名參加本屆論壇，來自於學生對公民議題的好奇心與自主學習的驅動力。

學生林宜臻表示，從高一就非常喜歡公民科目，利用自主學習時間探究修復式司法，在學校社團辯論社活動中，曾針對女性服兵役這項議題做過研究，參考過瑞士、以色列等國家的兵役制度，也在高二公民科暑假作業的選文中，讀過媒體識讀、假訊息等主題，對全民參與國防與訊息戰有一定的了解。

學生周維楨說，在公民探究課程中，接收過有關性別平等女性當兵的議題，與同學共同討論後，認為可實行的方式為降低女性入伍的條件、增加女性服兵役的福利等措施；也在媒體識讀課程中，了解假訊息對國家安全的威脅，辨別真偽是全民都該擁有的素養。

學生卓承寬表示，他自小對國防科技感興趣，經常閱讀相關課外讀物，也喜歡看軍事電影，高三全民國防課是他最認真學習的科目之一；學生林俊智表示，參加這次活動是希望藉由軍事資料蒐集與整合，讓自己更了解台灣軍事相關知識，並從中分析台灣與烏克蘭面臨問題的異同，讓自己對於台海關係能有更詳細的認知。

學生組隊討論的議題原本是想聚焦在烏俄戰爭，隨著美國議長訪台，兩岸情勢緊張，轉而討論兩岸議題，經過多次與教官訪談及全民國防教師、公民教師及國文教師的指導下，他們對軍事的現況從原本的思緒懵懂轉變為清晰，字語由尖銳轉為得體，不斷修正與調整下，產出一份完整的簡報，最後也深獲總統肯定。

校長蕭建華表示，學校教師用心設計多元課程，引領學生思辨、關注各項社會重要議題，感謝師長們啟發學生公民參與意識，也感謝自主學習指導教師陪伴、引導學生投入各項公眾議題探究。