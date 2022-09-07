環球科大入列私校退場名單 校方：財務沒問題

教育部今在私校退場審議會後，將明道大學、環球科技大學、和春技術學院等3所學校，列入專案輔導學校，環球科技大學今天回應「學校無財務問題，僅是現金未達教育部規定的財務指標，但並不代表學校沒辦法經營。」

校長沈健華說，學校在大環境劣勢下努力突破，今還發表陶、木技藝跨域推廣課程，成果非凡，是一永續經營的重要起點。

沈健華指出，學校經營需開源節流，然被教育部列為專案輔導，以致開源遇阻，像是近期校方欲將閒置空間整理出租，活化作為長照機構，但遭教育部以「財務未達指標」為由拒絕。

教育部應將學校「是否有心辦學」納為主要考量，沈健華說，希望教育部適當放寬限制，鼓勵學校往推廣教育、國際生招生等方向發展，或以「專案辦理專班」方式輔導，學校在改善期限內達到指標，校務發展也會創造新可能。