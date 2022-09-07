被列專輔學校 台首大校長：堅守到最後一刻守護教職師生權益

教育部今天公告台灣首府大學等5所專輔學校名單，台首大校長張淑中今晚表示，她會盡全力守護教職員工學生的權利，「只要還有一個學生，都要重視他（她）的受教權」。

張淑中說，她今年2月經公開遴選獲聘為台首大校長，董事會當時告訴她有辦學的決心，她3月著手研究所招生事宜，招生率達到百分之百，正忙著大學部招生之際，董事會4月說要停招，5月停辦，但5、6月還有香港、韓國等海外僑生想來學校就讀，聽到學校要停辦，有學生當場大哭說，「我嚮往著來這裡讀書呀！」就連被教育部提前安置轉校的102名學生，仍有幾十人想轉回學校。

張淑中說，今天代表去教育部報告，董事會方向已明確，不再挹注學校任何費用，學校停辦後也不辦理轉型，對於教育部核定本校自111學年度起全面停招的指示，決定不提訴願。