快訊

金鐘57／打敗周渝民爭視帝！神隱朱軒洋回應最新近況

雲林虎尾當鋪前追逐槍響 一人中彈送醫搶救

半導體下半年疲軟變「慘業」？ 三星：看不到明年復甦跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被列專輔學校 台首大校長：堅守到最後一刻守護教職師生權益

聯合報／ 記者唐秀麗謝進盛／連線即時報導
教育部稍早公告，第二波專案輔導名單包括台灣首府大學。本報資料照片
教育部稍早公告，第二波專案輔導名單包括台灣首府大學。本報資料照片

教育部今天公告台灣首府大學等5所專輔學校名單，台首大校長張淑中今晚表示，她會盡全力守護教職員工學生的權利，「只要還有一個學生，都要重視他（她）的受教權」。

張淑中說，她今年2月經公開遴選獲聘為台首大校長，董事會當時告訴她有辦學的決心，她3月著手研究所招生事宜，招生率達到百分之百，正忙著大學部招生之際，董事會4月說要停招，5月停辦，但5、6月還有香港、韓國等海外僑生想來學校就讀，聽到學校要停辦，有學生當場大哭說，「我嚮往著來這裡讀書呀！」就連被教育部提前安置轉校的102名學生，仍有幾十人想轉回學校。

張淑中說，今天代表去教育部報告，董事會方向已明確，不再挹注學校任何費用，學校停辦後也不辦理轉型，對於教育部核定本校自111學年度起全面停招的指示，決定不提訴願。

張淑中說，報告完後搭高鐵返回台南途中，在媒體上獲悉教育部要求學校改善期2年，要到113年5月31日停辦，「大家都很納悶」 ，董事會已不再挹注經費了，還要撐2年？雖然如此，她仍會盡全力守護教職員工學生的權利，9月12日開學，這兩天她還忙著看宿舍，重視校園安全，巡視校園死角，堅持守護師生到最後一刻。

台首大校長張淑中（右）今年2月接任強調要突破招生困境。本報資料照片
台首大校長張淑中（右）今年2月接任強調要突破招生困境。本報資料照片

教育部 台南 台灣首府大學 私校

延伸閱讀

第三波專輔學校名單公布 環球科大、和春及明道大學入列

台首大列專案輔導改善期限到後年 教團籲「盡快停辦」

台首大設校基金將用罄、中州無法付薪 兩專輔年虧上億

專案輔導已被停招 中州科大：努力改善盼避免退場

相關新聞

環球科大入列私校退場名單 校方：財務沒問題

教育部今在私校退場審議會後，將明道大學、環球科技大學、和春技術學院等3所學校，列入專案輔導學校，環球科技大學今天回應「學...

退審會開了四次仍未見私立高中職列專輔 國教署回應了

教育部目前已召開四場私立高級中等以上學校退場審議會，共認定七所私立大專校院為專輔學校。不過名單仍未見私立高中職，教育團體...

第三波專輔學校名單公布 環球科大、和春及明道大學入列

教育部今天下午召開第四次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定公開第三波專案輔導學校名單，一所為私立大學...

和春技術學院明年5月13日前須停辦 逾70生恐無法原校畢業

明道大學、環球科技大學與高雄和春技術學院，在今日私校退場審議會中因財務、教學品質等理由被認定為專輔學校。其中，和春技術學...

被列專輔學校 台首大校長：堅守到最後一刻守護教職師生權益

教育部今天公告台灣首府大學等5所專輔學校名單，台首大校長張淑中今晚表示，她會盡全力守護教職員工學生的權利，「只要還有一個...

大同技術學院、高苑科大被評財務惡化 未改善明年八月停招

教育部今日（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開二間專案輔導學校名單，包括高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。