退審會開了四次仍未見私立高中職列專輔 國教署回應了

教育部目前已召開四場私立高級中等以上學校退場審議會，共認定七所私立大專校院為專輔學校。不過名單仍未見私立高中職，教育團體表示，私立高中職才是少子化的重災區，教育部國教署應儘速盤點審議，避免學生「踩地雷」。國教署對此未透露提審期程，僅表示目前正在研提「專案輔導學校」名單，後續將先提工作小組討論確認後，再提退審會審議後認定。

教育部目前將高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院，依據私校退場條例召開退場審議會，並列為專案輔導學校。不過審議名單中未見任何一所私立高中職，也讓教育團體點名國教署應儘速盤點。

全國私校工會昨天提到，少子化的重災區在私中，呼籲國教署確實盤點辦學不佳私中並提請退審會審議，毋枉毋縱，讓社會清楚知道哪些是問題私校，避免學生誤入地雷學校；國教行動聯盟家長部長王瀚陽也說，體質不佳的私中為拚生存，已紛紛開辦國中小學制，但高中部就已經出問題，國中小怎麼可能辦得好，建議國教署應盡速盤點。

國教署今天表示，在退場條例公布之前，教育部已依據「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」認列私立大專校院為「預警學校」及「專案輔導學校」；但私立高中職因缺乏認列「預警學校」及「專案輔導學校」的法源依據，因此著重提供學校諮詢輔導，尚無認列「預警學校」及「專案輔導學校」的機制。

國教署表示，退場條例已於今年5月11日制定公布，教育部也在今年8月22日發布「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」，國教署正依法就教育部主管的私立高中職，研提「專案輔導學校」名單，後續規畫先提工作小組討論確認後，再提退審會審議後認定。

不過台北市、新北市、桃園市、台中市，以及高雄市（不含原高雄縣轄區）的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府召開退場審議會審議；國教署則負責處理非直轄市的縣市私立高中職，以及台南市及原高雄縣內的私立高中職，但審議會日程仍未定。