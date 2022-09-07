彰化二大學被列專輔學校 明道大學：努力籌資、研議申覆

教育部今天下午召開第四次「私立高級中等以上學校退場審議會」，公布第三波專案輔導學校名單，包括彰化明道大學等3所學校，明道大學表示，今日於會議中提具董事會及學校努力下籌集資金的成果說明及報告，很遺憾仍未獲得支持，但學校將研議提出解除專輔限制申覆，為全體師生爭取權益。

今天下午教育部召開第四次「私立高級中等以上學校退場審議會」中認為，明道大學為私立高級中等以上學校退場條例行前已列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

明道大學秘書長詹國華表示，因應國內少子化，是不可逆的大趨勢，在董事會的支持下與全校教職員工的努力下，本校教職員工與學生權益均不會受到任何影響，更未曾有欠薪或減薪情事。

針對學校短期資金緊縮情況，詹國華說，校方今日於會議中提具董事會及學校努力下籌集資金之成果說明及報告，很遺憾仍未獲得支持。

詹國華說，學校目前學生人數有1468人，以本國學生為主，教職員共273人，學校仍將秉持積極、永續辦學，突破困境，為南彰化的高等教育與農業永續發展，盡最大化的大學社會責任，誠如今日學校報告中的說明，於近期籌集資金到位後，將研議提出解除專輔限制之申覆，為全體師生爭取權益。

由於教育部今天上午先公布第二波專輔名單，彰化縣中州科大已被列入專案輔導學校，學校因爆發今年初烏干達學生黑工案，已被停招，並限期明年5月前改善。中州科大目前有學生952人，教職員約150人。中州今天回應，對於教育部的決定，校方表示接受，後續學校將盡速提出改善方案，希望能避免退場。

不過一天之內，南北彰化各有一所大學被教育部點名列為專輔名單，恐面臨退場命運，雖兩校營運不佳傳聞已久，但因關係到近三千名師生未來權益，仍讓彰化教育界相當震撼。