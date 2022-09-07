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專輔學校又增三校 全國私校工會呼籲各私校引以為鑑

聯合報／ 記者董俞佳許維寧趙宥寧／台北即時報導
教育部第四次私立高級中等以上學校退場審議會發言人、技職司副司長柯今尉。記者趙宥寧／攝影
教育部第四次私立高級中等以上學校退場審議會發言人、技職司副司長柯今尉。記者趙宥寧／攝影

教育部今天下午召開第四次「私立高級中等以上學校退場審議會」，公開第三波專案輔導學校名單，包括彰化明道大學、雲林環球科技大學與高雄和春技術學院。全國私校工會表示，肯定教育部退審會明快處理，呼籲各私校要引以為鑑，確保教學品質與正派經營。

全國私校工會表示，明道大學曾爆發掏空學費、境外生學工等弊案，近年財務狀況顯著惡化，被認定專輔學校且改善期至明年五月底，狀況危急，短期若不能解決財務缺口，將被命令停招。環球科大曾爆減薪爭議，近年因財務惡化也被認定為專輔學校。

全國私校工會表示，其實財務狀況與教學品質是一體兩面，提升教學品質有助於招生及改善財務，但許多私校反其道而行、飲鴆止渴，以犧牲教學品質節省開支，反而加速學校退場。

類似明道大學、環球科大掙扎於財務及教學品質困境者恐怕不少，建議私校檢討財務惡化原因，排除內部人謀不臧問題，積極改善教育品質，才能拓展生源及財源。若不得已必須精簡人力，也應提出優離優退方案，才能轉化為小而美的大學。

全國私校工會表示，和春技術學院辦學長期存在爭議，曾涉人頭學生詐領補助款弊案，有諸多勞資爭議及大量資遣教師情形，辦學風評不佳，被教育部命令自110年度停招，今被確認為專輔學校後，依退場條例第21條第5項規定將確定於明年熄燈退場，成為依退場條例命令停辦首例。

全國私校工會表示，肯定教育部退審會明快果決處理問題私校，呼籲各私校以退場私校為鑑，認清確保教學品質、正派經營才是唯一生存之道，否則一旦落入專輔，將快速被退場。

教育部 和春技術學院 彰化 環球科大 明道大學

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