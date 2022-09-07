和春技術學院明年5月13日前須停辦 逾70生恐無法原校畢業

明道大學、環球科技大學與高雄和春技術學院，在今日私校退場審議會中因財務、教學品質等理由被認定為專輔學校。其中，和春技術學院110學年度已被教育部勒令停招，由於是在退場條例施行前被教育部勒令停招，依法改善期，必須在一年內停辦，換句話說，該校確定於明年熄燈退場，將成為依退場條例命令停辦首例，不過該校仍有70多名學生，恐怕無法原校畢業。

教育部第四次私立高級中等以上學校退場審議會發言人、技職司副司長柯今尉表示，明道大學、環球科技大學兩校皆是在退場條例施行前，已列入專案輔導的學校，依法給予該校改善期限至112年5月31日止。兩校皆因財務問題，包含最近2年內每個月可用資金無法維持3個月經常性現金支出達23個月，兩校決算報告皆為負數。

和春技術學院也是在退場條例施行前，已列入專案輔導學校，但是在110學年度被教育部勒令停招，依法應於條例施行後1年內停辦外，沒有改善期。換句話說，該校最遲會在明年5月13日前被勒令停辦，並且依法重組董事會。

有關和春技術學院的停辦日期，柯今尉表示，將再召開審議會確認停辦日期，同一次會議中，也要處理和春重組董事會的事宜，包含需要有學校推薦相關教師、職員代表，教育部也要徵詢學者專家，將盡快完成後續程序。

不過目前和春技術學院尚有約70名學生，皆為大三、大四生，但明年5月13日前就會被勒令停辦，除了延修生必須趕在111學年第一學期畢業外，其他在學生恐怕無法原校畢業。柯今尉表示，待確認停辦日期後，教育部將啟動安置程序。

柯今尉說，下周將再繼續召開退審會處理大專校院的專輔名單，屆時審議的學校是個位數，預計下一次審完後，大專校院將告一段落。至於私立高中職部分，他表示，國教署主管的學校比較多，目前正在通盤檢視。

另針對直轄市的退審會，柯今尉說，先前已向跟直轄市政府開過說明會，直轄市要組自己的退審會，教育部尊重地方政府權責。