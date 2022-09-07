被列第3波專輔名單 和春：優先考量學生受教權教師權益

教育部今天依私校退場條例規定公開第三波專案輔導學校名單，高雄和春技術學院和因教學品質考核未過，被依退場條例列為專案輔導學校，110學年已停招。校方表示，尚未接到教育部公文，學校會以學生受教權與教職員權益作為優先考量。

教育局今召開第四次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定公開第三波專案輔導學校名單。和春技術學院2015年被列入專輔學校至今，104學年現金餘絀2.8億元，到108學年剩1.5億元。教育部曾實地查核發現，該校沒依課程表開課、上課平均出席率未達六成、合併授課等不當情況，曾遭教育部命令110學年停招一年。校方因不服停招命令而提訴願，行政院訴願審議委員會去年做出決定，指出教育部勒令停招理由充分，駁回和春訴願案，110學年全面停招。

和春技術學院經出席委員二分之一以上同意，符合私校退場條例「維護學生受教權益檢核結果為不通過」所定情事，經學校主管機關限期改善，檢核結果仍為不通過，要求學校在條例施行後1年內停辦。

目前和春技術學院還有76名學生、28名教職員。和春技術學院發言人、人事主任孫福應表示，學校尚未收到教育部公文，不清楚教育部最後決定，不過原則上會以確保學生受教學與教職員權益優先考量。