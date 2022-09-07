第三波專輔學校名單公布 環球科大、和春及明道大學入列

教育部今天下午召開第四次「私立高級中等以上學校退場審議會」，公開第三波專案輔導學校名單，包括彰化明道大學、雲林環球科技大學與高雄和春技術學院。三校皆在退場條例施行前被依私校法列為專輔學校，今日退審會中，明道大學、環球科大是因財務顯著惡化，和春技術學院則是因教學品質考核未過，被列為專案輔導學校。

教育部指出，明道大學及環球科技大學都是在退場條例施行前，已列入專案輔導的學校，經今天出席委員二分之一以上同意，因「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予兩校改善期限至112年5月31日止。

和春技術學院也是在退場條例施行前，已列入專案輔導學校，且於110學年度起已停招，經出席委員二分之一以上同意，因維護學生受教權益檢核結果為不通過，經學校主管機關限期改善，屆期經檢核結果仍為不通過，認定為專案輔導學校，令該校於退場條例施行後1年內停辦。

環球科大日前才被爆料，去年底至今年二月進行僑生單招，但一直未將名冊提報並獲核可，三月時該校因故被限制招收境外生，但遲至七月才將年初該批學生名冊提報教育部，教育部視其為未完成程序，但站在保障學生權益的立場，開學前緊急將8名學生選填志願到其他學校就學。

和春技術學院2015年被列入專輔學校至今，104學年現金餘絀2.8億元，到108學年剩1.5億元。教育部曾實地查核發現，該校沒依課程表開課、上課平均出席率未達六成、合併授課等不當情況，曾遭教育部命令110學年停招一年，校方因不服停招命令而提訴願，行政院訴願審議委員會去年做出決定，指出教育部勒令停招理由充分，駁回和春訴願案，110學年將全面停招。

教育部表示，除和春技術學院屬條例施行前已停招的學校，應於條例施行後1年內停辦，明道大學、環球科技大學將再提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，強化專案輔導學校治理。