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台首大列專案輔導改善期限到後年 教團籲「盡快停辦」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會表示，應無需再給首府大學改善期間，應「快刀斬亂麻」盡快停辦，並解散現有董事會。記者謝進盛／攝影
全國教師工會總聯合會表示，應無需再給首府大學改善期間，應「快刀斬亂麻」盡快停辦，並解散現有董事會。記者謝進盛／攝影

教育部今天召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第3次會議，中州科大、台灣首府大學因財務惡化遭列為專案輔導學校。全國教師工會總聯合會表示，應無需再給首府大學改善期間，應「快刀斬亂麻」盡快停辦，並解散現有董事會。

教育部今日上午審議通過中州科大、首府大學再度認列為專案輔導學校，前者改善期只到明年5月31日，但首府大學是於退場條例今年5月實施後才被列入專輔學校，因此改善期間可到113年5月31日。

全教總理事長侯俊良表示，中州科大爆發烏干達學生打黑工事件後，已證明該校財務狀況不佳且辦學不良，在退場條例施行前就已列入專輔學校，退場是理所當然。

侯俊良說，以少子化情形及該校目前的狀況幾乎無改善的可能，呼籲該校應做好退場後續準備，確保師生權益。

首府大學則於上半年爆出欲停招，隨後於5月底遭教育部列為專案輔導學校。侯俊良也說，首府大學是主動停招、停辦學校，據了解，該校董事會並無轉型計畫，亦即學校將走向解散清算一途，而學校教師也希望能盡快停辦、解散董事會。

全教總說，沒有必要再給予該校改善期間，應該快刀斬亂麻，盡快停辦、解散現有董事會，解散清算才是最佳處理方式。也由於私校退場條例明定專輔學校有兩年改善期，反而導致學校不能停辦、解散，因此呼籲首府大學能依據「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」規定，主動申請停止全部招生，讓學校、師生能早日安定。

教育部 全教總 中州科技大學 台灣首府大學

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