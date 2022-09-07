大專校院全新英語檢測 明年9月4所重點大學率先上路

為配合「大專校院學生雙語化學習計畫」，教育部委託語言訓練測驗中心（LTTC）辦理全國大專校院英語能力檢測，測驗包括聽說讀寫，預計2023年9月正式針對4所雙語重點培育學校、41重點培育學院施測說寫測驗，2024年正式施測四項，將用以考核學生英文是否達B2能力，以此銜接大二全英語課程。

教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單包括4所重點培育學校、重點培育學院25校41個學院，計畫已於去年9月啟動。計畫以五年為一期，重點培育大學2024年至少需有25%學生大二起達CEFR B2以上，且至少需有20%大二及碩一學生所修學分為20%為EMI全英語課程。

教育部高教司司長朱俊彰表示，對此，教育部補助LTTC開發大專校院學生聽說讀寫英語能力測驗，近期開始辦理預試，預定2023年9月先實施說寫測驗，2024年正式實施四項聽說讀寫測驗。

朱俊彰說，大學與LTTC一同開發合作，了解教學現場並針對學習情境設計題目，希望考出學習、職場實習等會用到的英語能力，選在2024年正式實施四項測驗，希望以此檢驗升大二生英語能力是否可達CEFR B2等級。

朱俊彰說明考試研發起源，在於學校通常會使用民間考試如雅思、托福等當作英文門檻，但民間每項考試取向不同，學生也抱怨學校沒有提供教學或輔導、或考試內容和上課內容不同，屢屢引起抱怨，為此擬定該考試希望可對應課程內容。該考試盼確保學生具備B2等級英語能力，才有能力吸收專業全英語課程。

該考試主要針對4所雙語重點培育學校、41重點培育學院學生。朱俊彰談到，一般大學若想要使用、當作英語教育精進的管道亦可，若學生也可自由選擇參加多益、雅思等民間測驗，解決過去沒有選擇的爭議。

朱俊彰說，先前已和學校說明，若必修課程要開設全英語仍必須開設中文課程，除非招生時已經和學生敘明，如中山大學就是有部分科系以全英語上課。如果學生屆時檢定未達標未來上課也會很吃力，學生可以選擇改選中文課，但若學生在及格邊緣等，也能跟學校商議後評估。

高教司科長陳浩則說，該測驗也是希望學校於學生大一時就要完善英語輔導措施、將英語落實。該測驗屆時預計比民間測驗便宜，也許千元內就能應試，但均不強迫，學生可自由選擇。