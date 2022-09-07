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雲林麥寮興華國小引進「這門課」 學童全體屏氣凝神

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林麥寮興華國小學童小心翼翼製作昆蟲標本。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小學童小心翼翼製作昆蟲標本。記者陳苡葳／攝影

雲林麥寮興華國小雖位處偏鄉，不過校園環境清幽，經常可見甲蟲、蝴蝶、樹枝蟲及鍬形蟲等多樣昆蟲出沒，校方今引進標本製作課程，讓學童不必跑到大自然，從生活取材就能與大自然互動，學習維持良好關係。

在製作標本前，得先需準備死蟲、大頭針、保麗龍板、烘箱及標本盒，並接著將蟲體等放進明亮環境，以大頭針把蟲體觸角、頭角、附節與爪子伸展開來和固定，周姓學童說，全程幾乎得屏氣凝神，小心翼翼操作，「深怕一個不小心就把蟲體弄斷！」

教師蔡宗達說，該課指導學童由淺入深，從認識到操作都必須親自上陣，他也向大家分享，其實自己非本科系，但因從小喜歡觀察昆蟲動態，因此希望透過課程引導，帶領學童重新思考與環境生物的距離，學會生命的共存與尊重。

校長王瓊慈說，學校獲教育部補助採購一部全新「機械式恆溫」兩門玻璃冰箱，將作為昆蟲飼養專用，貫徹學童應用相關知識。

雲林麥寮興華國小位處偏鄉，不過仍有許多生物多樣資源，學童常能體驗到昆蟲標本製作等實作課。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小位處偏鄉，不過仍有許多生物多樣資源，學童常能體驗到昆蟲標本製作等實作課。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小利用校園環境資源引進昆蟲標本製作課程。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小利用校園環境資源引進昆蟲標本製作課程。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小學童屏氣凝神操作蟲體固定環節。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小學童屏氣凝神操作蟲體固定環節。記者陳苡葳／攝影

冰箱 樹枝 教育部

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