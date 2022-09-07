雲林麥寮興華國小引進「這門課」 學童全體屏氣凝神

雲林麥寮興華國小雖位處偏鄉，不過校園環境清幽，經常可見甲蟲、蝴蝶、樹枝蟲及鍬形蟲等多樣昆蟲出沒，校方今引進標本製作課程，讓學童不必跑到大自然，從生活取材就能與大自然互動，學習維持良好關係。

在製作標本前，得先需準備死蟲、大頭針、保麗龍板、烘箱及標本盒，並接著將蟲體等放進明亮環境，以大頭針把蟲體觸角、頭角、附節與爪子伸展開來和固定，周姓學童說，全程幾乎得屏氣凝神，小心翼翼操作，「深怕一個不小心就把蟲體弄斷！」

教師蔡宗達說，該課指導學童由淺入深，從認識到操作都必須親自上陣，他也向大家分享，其實自己非本科系，但因從小喜歡觀察昆蟲動態，因此希望透過課程引導，帶領學童重新思考與環境生物的距離，學會生命的共存與尊重。