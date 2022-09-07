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新北土城國中遭爆仍有髮禁 遭質疑用假規定騙教育局

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
土城國中遭爆違反服儀要被實施才藝班抄心經。示意圖／本報系資料圖
土城國中遭爆違反服儀要被實施才藝班抄心經。示意圖／本報系資料圖

現今國高中服裝儀容早已解禁，不料學生投訴今年新北市土城國中服儀仍保留「男生瀏海不覆眉」、「女生瀏海不覆眉、長髮過肩需綁馬尾」，且未通過頭髮檢查竟以「實施才藝班」名目，要學生留校抄心經，教育局稽查卻說沒有違反規定，質疑校方用AB版服儀規定，欺騙教育局。校長鄧文南回應，手冊印製有行政疏失，並強調「很久之前就都沒有再罰了。」

長期關注學生權益的青年民主協會指出，接到多位土城國中新生投訴，學校發給國一學生新版的學生手冊中，竟有「男生瀏海不接觸眉毛、兩側頭髮不覆耳、不留鬢角，後方頭髮須上推」、「女生瀏海不接觸眉毛，長髮過肩需綁起馬尾」的髮禁條文。

今年畢業的土城國中張姓學生說，學校會利用段考後的朝會檢查，生教組長會直接壓著瀏海確認有沒有覆眉，在校期間就有許多學生向教育局投訴，沒想到學校卻給教育局不同版本的服儀規定，企圖規避監督。

也有學生指出，髮禁檢查不通過或服儀被登記者，會被要求實施才藝班，從下午四點集合六點才能離開，主要會要學生抄心經、課文，缺席的話將會被記警告處分。土城國中三年級李同學認為，才藝班抄心經或課文兩小時，既浪費時間又毫無意義，「憑什麼學校違反教育部法規在先，卻是學生要被處罰。」

校長鄧文南表示，學生手冊的服儀規定是舊版的，印製行政疏失「也覺得很丟臉」。他重申，學校已配合教育部政策取消髮禁，且去年修訂服儀規定後，違反服儀規定並沒有罰則，強調「很久之前就都沒有再罰了。」

不過青民協副理事長何蔚慈質疑，校長稱印錯用到舊版，但今年學生手冊繡學號部分有改成 111 年度，認為不是印到舊版，而是髮禁規定又再度被放入。

此外，青民協表示，今年二月新北教育局回應說，土城國中服裝儀容違法一事，經查證無違法事宜，認為土城國中當時交給教育局的版本，並無髮禁的規定。然而上周發下的規定中，竟重新實施髮禁，認為學校企圖利用 AB 版服儀規定，欺騙教育局、規避審查。

新北教育局則說，本局於110年11月依中央規範審定所轄各國高中之服儀規定(含土城國中)，本案教育局將進行後續調查，如有違反，將依照相關規定究責。

青年民主協會指出，接到多位土城國中新生投訴指學校髮禁條文仍存在。圖／青年民主協會提供
青年民主協會指出，接到多位土城國中新生投訴指學校髮禁條文仍存在。圖／青年民主協會提供
青年民主協會指出，接到多位土城國中新生投訴指學校髮禁條文仍存在。圖／青年民主協會提供
青年民主協會指出，接到多位土城國中新生投訴指學校髮禁條文仍存在。圖／青年民主協會提供

服儀 教育局

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