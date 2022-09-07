迎開學 康橋打造友善校園，讓孩子愛上學

開學了！全台各校於8月底準時開學，而為因應持續延燒的疫情，各校莫不啟動防護網，落實校園防疫措施。康橋國際學校各校區同樣嚴陣以待，積極佈置校園各項防疫作業，環境及校車的消毒清潔、調整校園防疫指引方針等，致力於維護校園的健康安全。進一步地，康橋更放眼後疫情時代，強化整體教學能量，營造友善有愛的校園環境，要讓孩子愛上學。

開學前辦理各式教師研習以深化教學能量。 圖／康橋 提供

這兩年來歷經疫情肆虐，學校也跟著加強校園防疫措施，以嚴防病毒傳播。雖然開學前後的疫情態勢相對趨緩，學校仍不敢掉以輕心，康橋國際學校新竹校區防疫小組陳家昇主任表示，除了開學前的全面性消毒工作，每天大下課結束後，也會進行活動空間的消毒作業，學校並同步啟動健康三層防護監控，同時透過防疫小組會議，滾動式調整防疫措施，致力營造安全無虞的學習空間。

康橋國際學校落實校園防疫措施。 圖／康橋 提供

另一方面，疫情的來襲，讓原有的上課模式受到衝擊，遠距及混成式教學應運而生，成為後疫情時代的校園常態。防疫的同時，如何激發孩子上學的動力，是康橋進一步思索的目標。

透過活化的課程設計，康橋讓課堂變得彈性有趣，引導孩子做學習的主人，培養其自主思考與溝通的能力。所以走進教室，可以看到孩子專注的投入討論，動手解構課堂中的問題，直到下課都還欲罷不能。此外，康橋設置擬真的英語村、田園區、西餐禮儀教室等，還有幼小銜接課程、國中新生成長營等，從不同面向營造優質的學習環境。

除了課堂內的學習，康橋還有各種特色課程和菁英活動，例如獨特的圓夢系列挑戰、康橋Time發表會、戶外跨領域課程等等，讓孩子不只學習知識，也能融入生活並親身驗證。康橋學生說，像是圓夢雪山挑戰、或接下來即將舉行的泳渡日月潭，雖然很累，但可以鍛鍊身體，還能體會團隊合作的精神，很有趣也期待參加！

康橋國際學校的特色菁英活動，讓學子樂於挑戰自我。 圖／康橋 提供

而讓孩子愛上課的背後，老師是靈魂推手。開學前，康橋各校區的老師都會回到學校共同備課，並參加各項研習以深化教學能量。康橋更持續推動校園科技化，除了在教師研習中納入數位載具教學，自前端加強科技應用能力，也升級教學配備，打造e化學習空間，讓孩子樂於學習並同步接軌世界。