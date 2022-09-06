兩技專被列首波專輔學校 教團點名「私中」才是重災區

教育部今天召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，高苑科技大學、大同技術學院被列為專案輔導學校。全教總表示，退場標準明確，比較不會出現爭議，但學校是否具備轉型條件，包含改制、改辦，則欠缺明確規範；全國私校工會則說，樂見退場條例對辦學不佳或無力辦學私校開鍘，有助於改善教育品質，但少子化的重災區在私中，呼籲國教署確實盤點辦學不佳私中並提請退審會審議，毋枉毋縱。

全國教師工會總聯合會表示，這兩所學校均出現明顯的財務危機、以及積欠教師薪資而受罰的情況。依據法規，均符合列入專輔學校的條件，因此審議會決議列入專案輔導學校，並明定改善期限。

全教總認為，退場條例實施後，私立高中以上學校的退場於法有據，也有審慎的審議過程，避免在認定退場學校及退場過程中出現法律上的爭議，對於避免紛爭、確保師生權益具有一定的功效。同時，在時間上有明確期程，避免學校處在不定狀態懸而不決，有利學校、教師、學生清楚定位。

全國私校工會也說，樂見退場條例對辦學不佳或無力辦學私校開鍘，有助於改善教育品質，對於今日退審會的決定表示肯定。未來將有不少私校陸續被認定並公告為專輔學校，除非天降奇蹟，否則一旦被宣告為專輔學校幾乎等同被判死刑，最多二年就會停辦退場。

不過全教總說，退場的標準明確，比較不會出現爭議問題。但是否具備轉型條件，包含改制、改辦，則欠缺明確規範，日後恐生爭議。教育部日後在審議退場學校的轉型時，必須以高標準確保轉型具體可行，避免轉型成為財產逸脫的管道，若能確保校產回歸公共，增加教育資源，則是退場審議功能的最大成就。

教育部技職司副司長柯今尉表示，由於高苑科大、大同技術學院皆是在私校退場條例前，就已被列為專輔學校，依法一年內若未被解除專輔身份，沒辦法走改制、改辦這條路，只能拚解除列管。

若是在條例施行後才被列為專輔學校，柯今尉表示，這些學校則可在兩年改善期內，循私立學校法，向學校主管機關或學校法人主管機關申請改制、與其他學校法人或學校合併、停辦所設學校後改辦其他教育、文化或社會福利事業。

全國私校工會則提到，少子化的重災區在私中，但過去教育部對私中無預警和專輔制度，呼籲國教署確實盤點辦學不佳私中並提請退審會審議，毋枉毋縱，讓社會清楚知道哪些是問題私校，避免學生誤入地雷學校。

全國私校工會也說，建議考生選校避開專輔學校，而教職員若發現學校有人謀不臧、財務惡化狀況，也應未雨綢繆，早日準備轉換跑道。