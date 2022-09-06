午餐指引成參考用 潘文忠：盼學校創造更獲喜愛的餐點

教育部在新學期推動偏鄉中央廚房計畫，卻有多所新建廚房未能在開學前完工，而學校午餐精進方案，卻是在開學前四天才向學校說明補助細節及菜單指引，由於各校早在開學前排好菜單，也早就找好午餐廠商，遭學校怒批是在整人。

教育部長潘文忠坦言，近期多是雷陣雨，部分學校工程受到影響，但先前已有掌握各縣市學校做好配套供餐的準備，目前各校午餐都可以順利供應，也謝謝地方政府跟學校的努力；至於午餐精進方案，潘文忠則說，該指引是供學校作為參考，也期待學校能創造出更獲學生喜愛的餐點。大家目標一致，就是要讓孩子吃得更好。

全國123校新、擴建中央廚房中，有39校是新建案，據本報掌握，至少超過20校無法在開學前完成工程，必須仰賴團膳業者供餐，又或是重啟校園舊廚房來提供餐食。

潘文忠今天受訪表示，偏遠學校午餐計畫很具挑戰，尤其偏校所在區域，這段期間大概都是多雨、雷陣雨，部分學校在開學前工程受到影響，不過先前有掌握各縣市學校做好配套供餐的準備，目前各校午餐都可以順利供應，謝謝地方政府跟學校的努力。

另針對學校午餐精進方案，潘文忠表示，教育部也提供各項參考指引，包含88道菜單設計，透過非常多營養師、午餐秘書、教師共同研討，這個指引給學校作為參考，希望學校能創造出更獲學生喜愛的餐點，但指引主要是給廚務人員，如廚工、營養師，對於菜色準備、使用廚具等設施上的說明。

潘文忠也提醒學生，大家一起在努力，如果學生有吃到更美味的午餐，一定要記得感謝這些辛苦的廚工。教育部也一直在跟縣市，尤其是以群組方式提供更多訊息，也聽取他們更多意見，大家目標一致，就是希望讓孩子吃得更好更健康，目前為止還在持續努力中。