校園確診升9月12日仍以篩代隔？ 潘文忠：持續推動

中小學開學一周，卻又遇上國內疫情升溫，教育部開學前宣布，9月12日起以篩代隔，一人確診全班快篩陰性可返校上課，有校長指出，相關單位應密切評估校園群聚擴散性，否則疫情高峰，班級師生天天快篩，恐衍生更多困擾。教育部長潘文忠今天表示，目前為止各縣市未提出加嚴措施，這段時間將與指揮中心密切關注疫情，另也在校園繼續施打疫苗、提供快篩劑，「新制會持續推動」。

教育部日前公布開學防疫措施，9月11日前仍採舊制，班上一人確診，全班停課三天；12日起確診或快篩陽性個案七天居家照護，期滿無症狀可入校上課，同班同學及教師及摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供一劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課。

最近疫情隨開學再起，師生、家長憂心校園群聚擴大。全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務日前表示，開學後學生上課學習、互動增加，若校園病例增加，教育部、指揮中心應適度滾動修正，看是否延長停課舊制，才不至於讓師生因應新制每天都要快篩。

潘文忠今天接受媒體聯訪，他表示，新制是與指揮中心、22縣市地方教育局處，就學生受教權、家長照顧孩子為考量，並以確診者核心來做新的規範。

潘文忠說，目前為止各縣市未提出9月12日後有特別加嚴，或是要依原來舊制來處理，這段時間也密切跟指揮中心留意疫情發展，除了在校園施打更多疫苗，另也針對快篩劑，每周增加到80萬劑，9月12日新制目前會持續推動。

大學這兩周也準備開學，潘文忠說，大學也是以防疫確診者核心來實施，目前各大學除了之前成功大學提出開學要採遠距規畫，未收到其他大學防疫規範要加嚴的措施。

不過潘文忠表示，在教育部接獲成大的相關訊息後，也進一步向成大了解，成大在經過校內溝通後，目前回覆僅有少數的學生有需求需要授課老師以遠距教學因應，多數將依循新防疫規範，也就是以確診者為核心，若有發生確診狀況，學生經快篩陰性一樣可以入班上課。

至於大學住宿生，潘文忠表示，目前大學的照護宿舍有3500間、隔離宿舍8800間，依照指揮中心規範，若是確診者或是居隔者，建議返家照護，因此教育部過去也協助這樣的學生提供防疫計程車資補助，讓照護、隔離宿舍留給無法返家者進行隔離，如境外生。