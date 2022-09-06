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私校退場審議會今召開 首波警戒名單最快傍晚公告
教育部今（9/6）日將召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，據了解，今天審議會將優先處理私校退場條例上路前，就已經遭令停招或被列為專案輔導的大專校院，預計今天傍晚將公布首批名單以及改善期限。
配合今年五月起「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行，教育部於8月31日首度召開私校退場審議會，並擬定相關迴避、保密規定，以及發言人機制等。
根據私校退場條例規範，審議會需討論專輔學校的認定和免除，預計今天第二次會議即進入討論流程，並將結果對外公告周知。據了解，審議會將優先處理退場條例實施前，已被教育部勒令停招，或已被認定為專案輔導的大專校院，其中以均以私立技專校院為主。
私校退場條例規定，若遭審議會認定為專輔學校僅有兩年改善期。退場審議會指定發言人楊玉惠日前表示，若條例公告實施前已是專輔學校，需再提至審議會認定，若仍遭列為專輔學校改善期將不超過一年，改善期長短以財務狀況為主要考量，如果學校已欠薪且董事會決定不再拿錢，狀況惡劣者不應再給予時間拖延。
根據退場條例第11條規定，若被列為專案輔導學校財務、招生上都將有諸多限制，包括不得辦理推廣教育、招收境外生、開設境外專班、私立專科以上學校招收碩博士班學生等，教育部還將加派至少3席董事和1席監察人進入董事會，加強監督。
依照退場條例，專輔學校若於公告後2年內仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。
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