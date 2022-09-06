驚！竹市幼兒園缺額上千人 家長怒還要抽籤排隊搶名額

被稱為生育率高的新竹市，也面臨到少子化的困境，新竹市議員參選人周莉柔今天號召幼教從業人員與家長召開記者會，會議中揭露，111學年度全新竹市合計的缺額高達7167名，公幼加上非營利幼兒園合計的缺額也有1602名，她指出幼兒園的數量供過於求，但是三位新竹市長參選人皆提出公幼翻倍的政見，忽略了幼教政策背後的結構性問題。

周莉柔表示，政府透過差異化的補助，制約了家長一定要排隊抽籤拚進公幼或非營利幼兒園的思維，也營造了社會總是覺得幼兒園數量不夠的假象。

對此，新竹市政府教育處澄清，公幼加上非營利缺額共400多名，私幼缺額4770名，其中公共化比例約26.29%，家長兩邊都可以選擇，品質較好的幼稚園往往就是家長們的優先考量。其次，由於公幼加上非營利缺額共400多名，未來也有考慮朝向設置2歲專班等，讓職業婦女們能安心把孩子送到學校。

周莉柔認為，現在動輒上億、砸大錢蓋的非營利幼兒園與公幼，相關硬體設施在未來極有可能步上倒閉大學的後塵，淪為蚊子館幼兒園。非營利幼兒園的運作模式就是一種更優惠民間團體的BOT模式，政府花錢蓋硬體設施、特定團體承攬運作相關開銷全由政府與全民買單。以新竹8月新設立的篤行幼兒園為例，光是初期建築拉皮工程就花掉1億1千多萬。

與會的家長代表則指出，每年3到5月份，家長都要去抽公幼和非盈利、準公共化的名額，若沒有抽到才會去讀私幼，而且還要提早去付保證金。家長們之後才知道政府給的非盈利、準公共化，給予的補助都是1萬元以上，家長負擔很少，然而去念私幼的學生，卻只有5千元的育兒津貼，「為什麼中間會有很的大差額？我們繳的稅都一樣，這對家長來說是不公平的。」

與會的幼兒教師代表也說，幼兒園最嚴重的問題也是找不到老師，包含非營利幼兒園也都面臨教師不足的困境。每年幼教系、幼保系培育許多幼教師資，但因為就業環境與政策不友善、權益長期受到忽略等關鍵因素，導致入行比率偏低。幼兒教育除了少子化的衝擊，更面臨有學校沒老師的問題，希望政府可以停止漠視幼教從業人員的基本權益。

周莉柔也質疑三位新竹市長參選人，包含民進黨新竹市長參選人沈慧虹，當了6年的新竹市副市長，難道都不知道新竹市幼教的現況嗎？國民黨籍新竹市長參選人林耕仁是6連霸的市議員，卻不知道基層幼兒教育發展的困境？民眾黨新竹市長參選人高虹安，曾在立法院教育文化委員會服務過，也曾經關心過幼教議題，現在卻打算為了選舉而一起吹捧錯誤的幼教政策嗎？