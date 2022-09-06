公布十大教育政見 全教總：歡迎縣市長候選人抄襲

2022地方選舉倒數計時，全國教師工會總聯合會今天表示，根據中選會統計，今年共有30人登記參選六都市長、65人角逐16縣市長。然而各縣市教育支出往往居冠，全教總提出十大地方教育政見，歡迎朝野政黨、各候選人採納，並聲明放棄版權，可供候選人「抄襲」。

全教總理事長侯俊良表示，各縣市候選人所提的教育政策，關乎教育進步。這十項政見牽涉經費、行政以及教育政策發展，希望今年有意角逐縣市首長的候選人納入參考，也呼籲各界關心教育的師生與家長，也同步關注今年縣市長候選人提出的教育政策。

全教總提出十大教育政見包含依法寬列教育經費；落實行政減量，回歸教育本質；保障代理教師基本權益；降低員額管控、合理化員額應納編；關注私中就學管道，杜絕違法考試選才。

以及改善工作環境，確保特教品質；提供學校教師一般健康檢查補助；降低幼教師生比，教育品質再精進；友善教保工作環境，提高幼教工作者待遇；改善硬體環境設施，打造優質幼托場域。

有關代理教師基本權益，全教總文宣部主任羅德水表示，監察院今年糾正教育部的消極態度，呼籲各縣市通盤檢視縣市內中小學代理教師的勞動權益，在教育部完成「代理教師聘任辦法」修訂前，保障境內中小學代理教師年度完整聘期，至遲於113學年度前完成，以維護其基本權益，提升整體國教品質。

另針對私中就學管道，全教總副秘書長張旭政說，各縣市應嚴謹核定各私中招生辦法，杜絕考試選才入學；至於特教環境與評鑑，張旭政表示，特教評鑑應該以了解教學現場問題，提供協助為目的，避免成為文書作業的軍備競賽，同時應納入校長績效考核，降低行政作業量，避免特教標籤化。

全教總也提及友善教保工作環境，全教總幼教主委楊逸飛表示，應通盤檢視縣市內幼教相關人員待遇，並適度提高薪資，打造能吸引優秀人才與促進留任的友善教保工作環境，讓幼兒在園的品質與安全能獲得更多保障。

另也建議地方政府優先盤點老舊園所，不是只進行經費補助改善，更應放眼幼兒學習需求，參酌國內外優良的空間設計，改造出具有地方特色的幼兒園，讓每一個幼兒園都有足夠的戶外活動空間與遊具，打造優質的托育場域。