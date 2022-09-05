技高「照顧服務科」享免學雜費 估1.3萬名學生受惠

為能連結產業人力需求，教育部國教署修正發布「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校產業特殊需求類科要點」，其中將技術型高中「照顧服務科」納入免繳學費及雜費補助，直到畢業，預估有1萬3000名學生受益；另也擴大補助「實習實驗費」及「業務費」費用，並自即日起生效。

國教署過去已有技術型高中的23科、19個技能實用學程的學生享有免學雜費的優惠，如今修正重點除原已列入補助辦理範圍的科別外，配合長照2.0政策，技術型高中群科再新增納入「照顧服務科」，在學之一、二、三年級學生同享免繳學費及雜費補助，直到畢業，盼能吸引具有技術資賦或實務性向的國中畢業生選讀技高，預估每年免學雜費受益學生人數達1萬3000名以上。

該要點的另一修正重點，國教署表示，針對開設相關產業特殊需求類科學校，也擴大補助「實習實驗費」及「業務費」費用。

其中，「實習材料費」部分，由原本以「科」為補助單位改以「班」為補助單位，每班補助3萬元；「業務費」部分，由每校補助3萬元提高至每科補助5萬元，如學校產業特殊需求類科專業群科一年級採完全免試入學招生者，則除每科補助的5萬元外，再增加補助10萬元，以鼓勵學校配合現行技職教育政策，並藉以增加學生實習實作機會，提升技能水準。

國教署表示，相信藉由提高相關補助措施，將可鼓勵學校踴躍辦理產業特殊需求類科，並吸引更多國中畢業學生選讀，提升教學成效及品質，同時配合國家經濟建設發展，為國家培育更多符合產業需求的優秀人才。