獨／北車補習班用「台大」招生 台灣大學怒告侵權一審勝訴

台北車站前私立台大文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA均為國立台灣大學註冊商標，校方控告業者侵權並求償一千萬，近日一審結果出爐，法院判賠業者應給付台大623萬，且不得再使用台大、TAIDA等字樣。

台大首度對外說明，興訟非大鯨魚對小蝦米，台大品牌是多年經營成果不可任由他人攀附營利，但業者不服已向法院遞出聲明上訴狀，台大表示不排除再提高求償金。業者對一審結果不回應。

台大法務處執行長、訴訟代理人陳琬渝首度說明該案原由，台大自72年陸續註冊多項商標，包括校徽、台大、臺大、NTU、國立台灣大學、TAIDA等，均受智慧財產局認證為國內著名商標，但近年來坊間仍有業者未經授權便擅自使用台大、TAIDA商標作為公司名稱，均屬侵權。

陳琬渝談到，補教業者於協商階段曾表示願改名為「台大明明」，但仍是使用學校商標，因此不接受和解條件才進入訴訟，以業者獲利作賠償範圍，由於業者已經營數十年規模甚大，台大象徵性求償一千萬元，並要求業者停止商標侵權行為。

根據判決書內容，業者主張台大補習班於民國61年便由北市教育局核准立案，97年於服飾上使用TAIDA字樣，早於台大申請，應符合商標善意先使用，沒有侵害台大的商標權，但遭法院認定不適用於善意先使用。

陳琬渝表示，業者李姓法定代理人非創辦人，創辦人許姓男子當年就曾標榜「要上台大，先來台大」，可見就是為了學校聲譽來經營補習班。再者，許男和李男數十年間都曾試圖將台大、台大補習班向智慧局申請註冊商標，兩人均遭駁回，在於智慧局均認定台大是國立台灣大學簡稱，恐和主體混淆，因此法官認定不採信業者聲稱為善意先使用。

陳琬渝說，台大會先發文業者告知侵權，置之不理才會進入訴訟階段，也相信該業者是正派經營，只是經營很久割捨不掉；台大也絕非為了賺賠償金，在於意商標背後是師生長年經營的心血，不得讓私人企業以此盈利，使用台大商標需循管道取得授權。二審台大將為持原主張，但不排除再提高賠償金。

清華大學也表示，很早就申請並獲准註冊清大、國立清華大學商標，項目涵蓋教學課程、書刊、講座等；最近因籌備清華醫院，新註冊醫療服務與醫材等項目。若有文理補習班使用清大名稱，很明顯已侵害了清華大學的商標權，校方將依法要求更名。