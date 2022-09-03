快訊

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進！8縣市宣布了 4日停班課資訊看這邊

青年署全球行動計畫 學生創「剩食網絡」向弱勢發餐點

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
Reborn Taiwan 重生•臺灣於台中科博館舉行大型感恩續食派對。圖／教育部提供
Reborn Taiwan 重生•臺灣於台中科博館舉行大型感恩續食派對。圖／教育部提供

教育部青年發展署每年辦理「Young飛全球行動計畫」，鼓勵台灣學子組隊自主提案並與國際組織交流，提出在地實踐方案。今年「Reborn Taiwan 重生•臺灣」團隊從剩食議題切入，媒合業者將剩下的餐點提供給弱勢團體。

今年Young飛全球行動計畫共計16個青年團隊，「Reborn Taiwan 重生•臺灣」團隊於7至8月間，與6國10個國際組織進行線上交流；團隊於參訪過程中了解到惜食行動，不只是從點到點、捐贈者與收受者的線性關係，而是可以圓成面，邀請大眾共同響應，賦予在地元素和教育意義。

該團隊8月20日在台中科博館舉辦「續食待發」大型感恩續食派對，藉由結合親子遊戲使「惜食續食」概念與環保議題融入親子生活中，希望更多人願意成為食物銀行、惜食餐廳的夥伴；並安排美國After the harvest（穡收過後）及馬來西亞What a waste（剩食多多）等國際組織，線上與民眾分享剩食議題推廣心得。

不同於以往的剩食團隊或組織，該團隊團員分散在全台縣市，串聯在地已推動剩食議題的團體或有意捐贈食物的廠商，以及需要幫助的對象，形成台灣全新的「剩食網絡」，以達成重生台灣的意涵，並影響大眾實踐新生活。

教育部青年發展署表示，為了培訓台灣青年人才國際事務知能與行動力，多年來持續推廣「Young飛全球行動計畫」，鼓勵青年勇於提出自己想做的事，同時安排專業業師陪伴團隊精進自身提案，為台灣社會帶來正影響。

Young飛青年團隊陸續展開在地行動，團隊議題橫跨SDGs多種項目，行動方式有餐會、市集擺攤、營隊、工作坊等許多不同的型式。

青年 剩食 馬來西亞

延伸閱讀

幕後／緊抓青年票？ 侯友宜選戰策略曝光

免治馬桶政見宣傳成「性騷片」惹議 陳時中團隊急下架修正

何時向韓國瑜請益 柯志恩：溝通管道順暢

影／蔡其昌為基進黨參選人造勢 挺我的都當選

相關新聞

回響／境外生等防疫計程車排出怒火 教育部擬開放同旅館共乘

大專校院即將開學，近日境外生陸續返台。根據教育部統計，學位生和非學位生近期入境者已有約1.1萬人，但近日桃機外防疫計程車...

提高防疫、E化管理 竹縣80校導入自動借還書設備

到圖書館借書、還書不必服務人員經手，學生可以輕鬆自己完成。新竹縣政府教育局推行校園自動借還書設備建置，去年起自今投入40...

金門青少年文學獎徵文開始收件 總獎金超過20萬元

由金門縣府教育處為地區學子舉辦的第三屆「金門青少年文學獎徵文比賽」，即日起至9月30日止受理收件。

教育部永續循環校園 新北參與校數全國第一

新北市自108年起鼓勵學校參與「教育部永續循環校園探索及示範計畫」，今年有16校申請，參與校數全國第一。教育局長張明文表...

校長解密／國中小女校長比率占5成 為何新竹能破「玻璃天花板」效應？

開學了，校長們站在校門口親切向學生招手，不難發現多數校長都是男性。國家教育研究院調查發現，中小學專任教師女男比為7：3，校長的女男比卻反轉為3：7，比例明顯失衡。但特別的是，新竹教育圈女力世代崛起，新竹市、縣的國中女校長比率都超過五成，分居全國一、二，也高於全國平均三成；新竹縣市的國小女校長比率也以近五成全台名列前茅，打破職場的玻璃天花板，數字背後藏了什麼秘密？

境外生苦等防疫車隊 教育部研議同旅館共乘

大專即將開學，境外生近日入境人數增加，許多人在機場苦等防疫車隊。教育部表示，已研議開放入住同一防疫旅館的學生，可共乘防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。