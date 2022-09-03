青年署全球行動計畫 學生創「剩食網絡」向弱勢發餐點

教育部青年發展署每年辦理「Young飛全球行動計畫」，鼓勵台灣學子組隊自主提案並與國際組織交流，提出在地實踐方案。今年「Reborn Taiwan 重生•臺灣」團隊從剩食議題切入，媒合業者將剩下的餐點提供給弱勢團體。

今年Young飛全球行動計畫共計16個青年團隊，「Reborn Taiwan 重生•臺灣」團隊於7至8月間，與6國10個國際組織進行線上交流；團隊於參訪過程中了解到惜食行動，不只是從點到點、捐贈者與收受者的線性關係，而是可以圓成面，邀請大眾共同響應，賦予在地元素和教育意義。

該團隊8月20日在台中科博館舉辦「續食待發」大型感恩續食派對，藉由結合親子遊戲使「惜食續食」概念與環保議題融入親子生活中，希望更多人願意成為食物銀行、惜食餐廳的夥伴；並安排美國After the harvest（穡收過後）及馬來西亞What a waste（剩食多多）等國際組織，線上與民眾分享剩食議題推廣心得。

不同於以往的剩食團隊或組織，該團隊團員分散在全台縣市，串聯在地已推動剩食議題的團體或有意捐贈食物的廠商，以及需要幫助的對象，形成台灣全新的「剩食網絡」，以達成重生台灣的意涵，並影響大眾實踐新生活。

教育部青年發展署表示，為了培訓台灣青年人才國際事務知能與行動力，多年來持續推廣「Young飛全球行動計畫」，鼓勵青年勇於提出自己想做的事，同時安排專業業師陪伴團隊精進自身提案，為台灣社會帶來正影響。

Young飛青年團隊陸續展開在地行動，團隊議題橫跨SDGs多種項目，行動方式有餐會、市集擺攤、營隊、工作坊等許多不同的型式。