金門青少年文學獎徵文開始收件 總獎金超過20萬元

由金門縣府教育處為地區學子舉辦的第三屆「金門青少年文學獎徵文比賽」，即日起至9月30日止受理收件。

本屆徵文比賽延續上屆的散文、新詩、小說及童話類別，一共四大類別、八個組別，分別為國高中職小說組、高中職散文組、高中職新詩組、國中散文組、國中新詩組、國小散文組、國小新詩組，以及國小童話組，總獎金超過20萬元。

金門縣教育處表示，「金門青少年文學獎徵文比賽」對於地區的文學人才的從小扎根特別具有意義，本次徵文比賽自即日起開始收件，歡迎本縣各高中職、國中小同學們把握機會，爭取青少年文學桂冠。

徵選資格為金門縣的各高中職、國中、國小學校在學學生，徵文主題不拘，凡內容取材以金門人事景物相關皆可。每人可同時參加不同文類，但同一文類以一篇為限。並以未曾發表（含演出、網路、實體出版）、未曾獲獎之作品為限。

「金門青少年文學獎徵文比賽」收件時間至9月30日截止，收件截止後稿件恕不予變更，投稿文件不符規定之作品，不予受理。本屆徵文比賽與上屆相同採學校統一報名及學生個人報名並行，報名表、投稿、評審方式及相關活動內容可至教育處網站下載參閱：網址：https://reurl.cc/qO9dk0。

繳交文件說明如下：