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金門青少年文學獎徵文開始收件 總獎金超過20萬元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第三屆「金門青少年文學獎徵文比賽」，即日起至9月30日止受理收件，歡迎金門學子踴躍投稿。記者蔡家蓁／翻攝
第三屆「金門青少年文學獎徵文比賽」，即日起至9月30日止受理收件，歡迎金門學子踴躍投稿。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣府教育處為地區學子舉辦的第三屆「金門青少年文學獎徵文比賽」，即日起至9月30日止受理收件。

本屆徵文比賽延續上屆的散文、新詩、小說及童話類別，一共四大類別、八個組別，分別為國高中職小說組、高中職散文組、高中職新詩組、國中散文組、國中新詩組、國小散文組、國小新詩組，以及國小童話組，總獎金超過20萬元。

金門縣教育處表示，「金門青少年文學獎徵文比賽」對於地區的文學人才的從小扎根特別具有意義，本次徵文比賽自即日起開始收件，歡迎本縣各高中職、國中小同學們把握機會，爭取青少年文學桂冠。

徵選資格為金門縣的各高中職、國中、國小學校在學學生，徵文主題不拘，凡內容取材以金門人事景物相關皆可。每人可同時參加不同文類，但同一文類以一篇為限。並以未曾發表（含演出、網路、實體出版）、未曾獲獎之作品為限。

「金門青少年文學獎徵文比賽」收件時間至9月30日截止，收件截止後稿件恕不予變更，投稿文件不符規定之作品，不予受理。本屆徵文比賽與上屆相同採學校統一報名及學生個人報名並行，報名表、投稿、評審方式及相關活動內容可至教育處網站下載參閱：網址：https://reurl.cc/qO9dk0

繳交文件說明如下：

一、採學校團體投稿者，請備文函報縣府，繳交文件如下：1.團體投稿報名表紙本。2.各學生作品及團體投稿報名表之電子檔燒製光碟。

二、採個人投稿者，請將投稿文件上傳至https://reurl.cc/QbbYbo指定網址，繳交文件如下：1.個人投稿報名表：請提供可編輯之word檔、貼上縣民卡或在學證明之PDF檔，檔名格式為：個人投稿—學校班級—作者姓名—作品名稱，例如：「個人投稿—○○國中804—王小明—金門之美」。2.投稿作品word檔。

三、投稿作品格式：1.word直式橫打作文，字體為新細明體12級字，標點符號以全形輸入，稿件不得署名或附任何註記或符號。2.邊界值均為標準值（上下各2.54公分，左右各3.18公分），段落及行距皆為內建標準值（單行間距）。3.檔名格式為：作品—學校—班級—作者姓名—作品名稱，例如：「作品—○○國中804—王小明—金門之美」。

四、投稿文件不符規定之作品，不予受理。

金門 徵文

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