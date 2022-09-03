教育部永續循環校園 新北參與校數全國第一

新北市自108年起鼓勵學校參與「教育部永續循環校園探索及示範計畫」，今年有16校申請，參與校數全國第一。教育局長張明文表示，學校透過參與教育部永續循環校園探索及示範計畫，將永續循環理念融入於課程中，培養孩子愛護環境。

新北市參與教育部永續循環校園包含新埔國小、碧華國小、山佳國小、育德國小、南勢國小、國光國小、汐止國小、秀山國小、青潭國小、瑞亭國小、明志國小、金美國小、十分國小、雙溪國小、豐珠中學及永定國小。

教育局長張明文表示，學校透過參與教育部永續循環校園探索及示範計畫，親師生攜手專家團隊，進行校園環境軟硬體資源評估，探索並改造校園的環境，同時將永續循環理念融入於課程中，培養孩子愛護環境，甚至結合社區，營造永續、生態、環保與健康的學習環境，實踐聯合國永續發展目標的具體行動。

參與計劃的金美國小校長邱華璋表示，學校在110年及111年皆申請計畫，結合在地特色，發展出活力、生態、人文及創客「金美四季」主題課程，規劃閱讀、社團、能源及食農四大向度之教學活動，持續推動永續循環校園。五年級環保小局長曾浩威表示，學校原來的花圃破損，改成太陽能草坪，下雨的時候不會積水，還可回收雨水澆灌，非常的節能減碳，小朋友平時可在這裡玩耍，辦野餐活動。

而連續三年皆通過此計畫的瑞亭國小校長柯俊生表示，學校參與「教育部永續循環校園探索及示範計畫」後，親師生皆讚許校園環境大幅改善，生態也呈現多元化，目前課程融入朝精緻化目標邁進。校園內列管的珍貴老樹高達八棵，如同一座自然生態公園，參與計畫後，深化既有的環境保育特色課程，讓學生從零開始復育獨角仙，從卵、幼蟲、蛹、到成蟲，體驗鐵甲武士生態的奧秘。未來也將聚焦在食農課程的產出，融入現行課程領域，透過實做體驗讓學科學習更加具體化。