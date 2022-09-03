快訊

這款月餅熱量最高！營養師傳授小撇步，讓你烤肉、月餅都能均衡健康吃

中颱軒嵐諾來襲山區雨勢增 竹縣宣布尖石、五峰停班停課

日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

教育部永續循環校園 新北參與校數全國第一

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
瑞亭國小同學細心的挖掘產卵場裡的獨角仙卵，準備進行第二代的飼育。圖／新北市教育局提供
瑞亭國小同學細心的挖掘產卵場裡的獨角仙卵，準備進行第二代的飼育。圖／新北市教育局提供

新北市自108年起鼓勵學校參與「教育部永續循環校園探索及示範計畫」，今年有16校申請，參與校數全國第一。教育局長張明文表示，學校透過參與教育部永續循環校園探索及示範計畫，將永續循環理念融入於課程中，培養孩子愛護環境。

新北市參與教育部永續循環校園包含新埔國小、碧華國小、山佳國小、育德國小、南勢國小、國光國小、汐止國小、秀山國小、青潭國小、瑞亭國小、明志國小、金美國小、十分國小、雙溪國小、豐珠中學及永定國小。

教育局長張明文表示，學校透過參與教育部永續循環校園探索及示範計畫，親師生攜手專家團隊，進行校園環境軟硬體資源評估，探索並改造校園的環境，同時將永續循環理念融入於課程中，培養孩子愛護環境，甚至結合社區，營造永續、生態、環保與健康的學習環境，實踐聯合國永續發展目標的具體行動。

參與計劃的金美國小校長邱華璋表示，學校在110年及111年皆申請計畫，結合在地特色，發展出活力、生態、人文及創客「金美四季」主題課程，規劃閱讀、社團、能源及食農四大向度之教學活動，持續推動永續循環校園。五年級環保小局長曾浩威表示，學校原來的花圃破損，改成太陽能草坪，下雨的時候不會積水，還可回收雨水澆灌，非常的節能減碳，小朋友平時可在這裡玩耍，辦野餐活動。

而連續三年皆通過此計畫的瑞亭國小校長柯俊生表示，學校參與「教育部永續循環校園探索及示範計畫」後，親師生皆讚許校園環境大幅改善，生態也呈現多元化，目前課程融入朝精緻化目標邁進。校園內列管的珍貴老樹高達八棵，如同一座自然生態公園，參與計畫後，深化既有的環境保育特色課程，讓學生從零開始復育獨角仙，從卵、幼蟲、蛹、到成蟲，體驗鐵甲武士生態的奧秘。未來也將聚焦在食農課程的產出，融入現行課程領域，透過實做體驗讓學科學習更加具體化。

教育局表示，新北市因應聯合國永續發展目標及國際發展趨勢，持續鼓勵各級學校申請「教育部永續循環校園探索及示範計畫」，期望每個校園皆能透過環境與設備的改造，及課程發展與融入，將永續的概念與行動內化，讓校校皆成為永續循環校園。

金美國小結合太陽能板及水資源循環利用融入教學，有效提高校園綠覆蓋率、學生活動場。圖／新北市教育局提供
金美國小結合太陽能板及水資源循環利用融入教學，有效提高校園綠覆蓋率、學生活動場。圖／新北市教育局提供

教育部 教育局 新北

延伸閱讀

陳盈蓉遺愛人間 捐款百萬助學新住民二代

新北出版「童軍18堂課」 培育合作解決問題能力

新北因應BA.5病毒株來勢洶洶 媒合校園集中接種

瑞芳國小新中央廚房 食育、科技兼具吃得安心

相關新聞

回響／境外生等防疫計程車排出怒火 教育部擬開放同旅館共乘

大專校院即將開學，近日境外生陸續返台。根據教育部統計，學位生和非學位生近期入境者已有約1.1萬人，但近日桃機外防疫計程車...

教育部永續循環校園 新北參與校數全國第一

新北市自108年起鼓勵學校參與「教育部永續循環校園探索及示範計畫」，今年有16校申請，參與校數全國第一。教育局長張明文表...

提高防疫、E化管理 竹縣80校導入自動借還書設備

到圖書館借書、還書不必服務人員經手，學生可以輕鬆自己完成。新竹縣政府教育局推行校園自動借還書設備建置，去年起自今投入40...

校長解密／國中小女校長比率占5成 為何新竹能破「玻璃天花板」效應？

開學了，校長們站在校門口親切向學生招手，不難發現多數校長都是男性。國家教育研究院調查發現，中小學專任教師女男比為7：3，校長的女男比卻反轉為3：7，比例明顯失衡。但特別的是，新竹教育圈女力世代崛起，新竹市、縣的國中女校長比率都超過五成，分居全國一、二，也高於全國平均三成；新竹縣市的國小女校長比率也以近五成全台名列前茅，打破職場的玻璃天花板，數字背後藏了什麼秘密？

境外生苦等防疫車隊 教育部研議同旅館共乘

大專即將開學，境外生近日入境人數增加，許多人在機場苦等防疫車隊。教育部表示，已研議開放入住同一防疫旅館的學生，可共乘防疫...

外籍生入境苦等防疫小黃竟被問「要晚2hr還晚7天？」 大學說話了

受到邊境放寬和大學開學在即，九月初各大學境外生回流。但近日各間大學向教育部反映，桃園機場出境大廳大排長龍，學生想搭上防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。