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提高防疫、E化管理 竹縣80校導入自動借還書設備

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
提高防疫、E化管理，新竹縣80校導入自動借還書設備。圖／縣府提供
提高防疫、E化管理，新竹縣80校導入自動借還書設備。圖／縣府提供

圖書館借書、還書不必服務人員經手，學生可以輕鬆自己完成。新竹縣政府教育局推行校園自動借還書設備建置，去年起自今投入400萬經費，已完成竹縣80所學校圖書館導入自動借還書設備，預計明年全縣120所學校將全數升級智慧型圖書館。

竹縣教育局長局長楊郡慈表示，校園自動借還書設備因各校考量防疫而建置，操作方式輕鬆簡易，學生只要刷竹縣「樂讀卡」借書證，讀取學生基本資訊後，再刷書本條碼就可完成借書程序，還書也只需要刷條碼即可，透過讓學生自行操作借還書系統，也提升孩子閱讀意願。

楊郡慈表示，疫情期間為提高防疫規範，減少非必要接觸，並藉此提升圖書館管理E化，縣府投入400萬經費，在竹縣校園建置自動借還書設備，去年及今年分別完成40校建置，目前全縣已有80所學校具備智慧型圖書館。預計明年將系統再導入40所學校，全縣120校全數建置完成將可達標。

迎接新學期，竹縣教育局結合教育部資源，送給新竹縣小一及國一共1萬2107名新生每人一本適齡圖書，以及「樂讀卡」借書證，讓學生只要持卡，就至學校與13鄉鎮的14所公共圖書館借閱書籍，鼓勵孩子廣泛閱讀，培養多元觀點。

另外，家長可下載「School＋」App「我的圖書館」功能，了解孩子借閱書籍種類，相關資訊可上網搜尋新竹縣閱讀網（https://sites.google.com/view/hccread/）。

新竹縣政府推行校園自動借還書設備建置，目前已完成80所學校圖書館導入自動借還書設備，預計明年全縣120校將全數升級智慧型圖書館。圖／縣府提供
新竹縣政府推行校園自動借還書設備建置，目前已完成80所學校圖書館導入自動借還書設備，預計明年全縣120校將全數升級智慧型圖書館。圖／縣府提供

圖書館 新竹 教育局

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