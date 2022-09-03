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回響／境外生等防疫計程車排出怒火 教育部擬開放同旅館共乘

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
入境苦等防疫小黃，因防疫計程車不足，讓待檢疫的旅客等候時間過長，塞爆桃園機場，一度引爆衝突。記者季相儒／攝影
入境苦等防疫小黃，因防疫計程車不足，讓待檢疫的旅客等候時間過長，塞爆桃園機場，一度引爆衝突。記者季相儒／攝影

大專校院即將開學，近日境外生陸續返台。根據教育部統計，學位生和非學位生近期入境者已有約1.1萬人，但近日桃機外防疫計程車供不應求，導致境外生光等車就必須花上2小時也拉長大學作業時間。教育部表示，已和相關單位協調，擬開放入住同一間防疫旅館的學生可共乘一輛防疫計程車。

聯合新聞網昨天獨家報導（ https://udn.com/news/story/120940/6583734 ），不少外籍生要返台準備開學，前晚桃園機場卻疑因防疫計程車不夠，一度把唾液篩檢櫃台關起來，造成旅客大排長龍，更有旅客不耐久候跟防疫人員起爭執。

大專校院將陸續於下周開學，根據教育部統計至9月1日，境外生學位生名冊核准入境人數為1萬021人，已入境者6097人；非學位生核准入境6403人，已入境5244人。

據了解，桃機昨日晚間欲離開機場、等候防疫計程車的民眾依舊大排長龍，隊伍綿延數百人。不少境外生必須耗費2小時以上等防疫計程車，才能返回南部的檢疫旅館檢疫，導致不少人排出火氣，大學端作業時間也因此被拉長。

教育部對此表示，已向交通部及桃園機場公司反映，開放入住同一防疫旅館的學生可共乘防疫計程車，相關單位正再協調中。另桃園機場公司為了改善防疫車隊久候狀況，已協調將防疫車隊從現有1031輛，擴增至1146輛，緩解尖峰時段疏運需求。

教育部自疫情發生的2020年起，已在桃機安排專責人力，於機場協助境外生通關、填寫資料等，但各校仍須於線上掌握學生入住防疫旅館的時間、搭乘防疫計程車的車號等。教育部說，是為了確保學生平安抵達入住檢疫旅館，且能適時給予關懷，仍請學校配合即時掌握學生入境等狀況。

機場等候防疫計程車的人龍看不到盡頭。圖／讀者提供
機場等候防疫計程車的人龍看不到盡頭。圖／讀者提供

防疫計程車 桃園機場 教育部 境外生

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