陽明山童軍營地考驗羅浮童軍技能樹上吊床過夜

中華民國童軍總會舉辦羅浮童軍考驗營，這項童軍考驗活動是由17歲到26歲青年參加，8月26日到31日在陽明山童軍露營場舉行。這次考驗營當中，挑戰服務羅浮的青年，必須在森林中的大樹上搭建樹上吊床，以及就地取材興建避難小屋，實際在樹上與小屋內過夜，體驗與大自然共處的生活。

這次羅浮考驗營由社團法人華岡童軍協會、淡江大學童軍團、財團法人剛毅童軍文教基金會協辦，根據中華民國羅浮童軍組織與進程辦法，考驗活動參與人員資格，區分見

習羅浮、授銜羅浮、服務羅浮等三大進程考驗，各自進行不同考驗標準審核、訓練課程、露營生活、戶外旅行，參加考驗青年來自台灣各地共3 ，他們挑戰自我，透過生活在大自然環境，培養未來應具備的核心素養與能力。

陽明山的大自然，是這次羅浮童軍最好的老師，羅浮考驗營當中，挑戰最高階服務羅浮的青年，除了一般野營之外，有兩晚必須分別體驗樹上吊床，以及就地取材，自行搭設避難小屋過夜，考驗活動第四天，要進入七星山及大屯山，在山林中實踐國際無痕山林準則，讓羅浮童軍從大自然學習，這次考驗活動也向台北市政府產業局申請200 株杜鵑花樹苗，在考驗活動當中的服務學習課程，一同在陽明山童軍營地種下這200株杜鵑花樹苗。

為了鼓勵初階的見習羅浮童軍往前邁進，這次考驗營舉行特殊的童軍儀式守靜，讓見習羅浮能夠在完成訓練與準備後，持續努力往第二級別的授銜羅浮前進。守靜儀式是在夜晚靜謐的自然環境，獨自升起一堆火，在營火與星空下，省思每個個人自我童軍歷程與蛻變，自我成長的意義，為邁向授銜羅浮許下承諾。