快訊

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

陽明山童軍營地考驗羅浮童軍技能樹上吊床過夜

聯合報／ 記者高凌雲
中華民國童軍總會舉辦羅浮童軍考驗營，接受考驗羅浮童軍必須在樹上搭建吊床過夜，完成挑戰。照片來源/羅浮考驗營
中華民國童軍總會舉辦羅浮童軍考驗營，接受考驗羅浮童軍必須在樹上搭建吊床過夜，完成挑戰。照片來源/羅浮考驗營

中華民國童軍總會舉辦羅浮童軍考驗營，這項童軍考驗活動是由17歲到26歲青年參加，8月26日到31日在陽明山童軍露營場舉行。這次考驗營當中，挑戰服務羅浮的青年，必須在森林中的大樹上搭建樹上吊床，以及就地取材興建避難小屋，實際在樹上與小屋內過夜，體驗與大自然共處的生活。

這次羅浮考驗營由社團法人華岡童軍協會、淡江大學童軍團、財團法人剛毅童軍文教基金會協辦，根據中華民國羅浮童軍組織與進程辦法，考驗活動參與人員資格，區分見

習羅浮、授銜羅浮、服務羅浮等三大進程考驗，各自進行不同考驗標準審核、訓練課程、露營生活、戶外旅行，參加考驗青年來自台灣各地共3 ，他們挑戰自我，透過生活在大自然環境，培養未來應具備的核心素養與能力。

陽明山的大自然，是這次羅浮童軍最好的老師，羅浮考驗營當中，挑戰最高階服務羅浮的青年，除了一般野營之外，有兩晚必須分別體驗樹上吊床，以及就地取材，自行搭設避難小屋過夜，考驗活動第四天，要進入七星山及大屯山，在山林中實踐國際無痕山林準則，讓羅浮童軍從大自然學習，這次考驗活動也向台北市政府產業局申請200 株杜鵑花樹苗，在考驗活動當中的服務學習課程，一同在陽明山童軍營地種下這200株杜鵑花樹苗。

為了鼓勵初階的見習羅浮童軍往前邁進，這次考驗營舉行特殊的童軍儀式守靜，讓見習羅浮能夠在完成訓練與準備後，持續努力往第二級別的授銜羅浮前進。守靜儀式是在夜晚靜謐的自然環境，獨自升起一堆火，在營火與星空下，省思每個個人自我童軍歷程與蛻變，自我成長的意義，為邁向授銜羅浮許下承諾。

青年 杜鵑花 陽明山

延伸閱讀

每次都像第一次 百看不厭的陽明山彼端「楓林瀑布」審核過才能去的秘境

新北出版「童軍18堂課」 培育合作解決問題能力

英仙座流星雨登場 陽明山等路段彈性交管

駐丹麥代表李翔宙接見參加大露營台灣童軍代表

相關新聞

停復課夢靨又來了！台中今515學生確診、326班停課

開學後停課、復課的循環夢靨又來了！中小學開學第三天，台中市今新增學生確診515人，共有326班停課，台中市診所醫師施勝桓...

陽明山童軍營地考驗羅浮童軍技能樹上吊床過夜

中華民國童軍總會舉辦羅浮童軍考驗營，這項童軍考驗活動是由17歲到26歲青年參加，8月26日到31日在陽明山童軍露營場舉行...

苗縣+915 開學兩天停課達35校59班

苗栗縣今天新增915例新冠肺炎確診個案，全縣今年累計本土案例達11萬4095人，人口占比確診率達21.31%。

新北教育局創23個Line群行銷 候用校長怒喊對學子無益

新北市教育局上月中舉辦111學年度校長會議，會議中簡報提到今年教育局的施政成果，並提到「善用新媒體、無孔不入、極盡溝通之...

中山醫大勞資爭議7年 校方執行仲裁結果教師工會肯定

中山醫大2014年未經教師協商，增加助理教授、講師基本節數，台中市教師職業工會透過台中市勞工局提起「勞資爭議」經由「調解...

校園霸凌／新世代學生+恐龍家長 教師不只學溝通也要學自保

校園體制給予校長、教師、學生、家長每種角色相應的位置，但權力位階與霸凌關係卻交錯複雜。部分師生關係對立並非純然是教師威權罷凌，有些學生匿名在網路謾罵老師，有學生上課時直接以手機拍攝教師教學情形，「尊師重道」觀念日益蕩然，學生人手一機進教室，老師在講台上猶如處於「楚門的世界」，部分學校為自保只好裝設監視器，就為萬一發生師生衝突時，雙方各執一詞，斷不了公案。 面對恐龍家長、無理學生，有時教師用心良苦卻被認為是霸凌，如何自保與應對，跟上教育環境的發展，成為現代教師的課題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。