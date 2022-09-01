中山醫大勞資爭議7年 校方執行仲裁結果教師工會肯定

校園體制給予校長、教師、學生、家長每種角色相應的位置，但權力位階與霸凌關係卻交錯複雜。部分師生關係對立並非純然是教師威權罷凌，有些學生匿名在網路謾罵老師，有學生上課時直接以手機拍攝教師教學情形，「尊師重道」觀念日益蕩然，學生人手一機進教室，老師在講台上猶如處於「楚門的世界」，部分學校為自保只好裝設監視器，就為萬一發生師生衝突時，雙方各執一詞，斷不了公案。 面對恐龍家長、無理學生，有時教師用心良苦卻被認為是霸凌，如何自保與應對，跟上教育環境的發展，成為現代教師的課題。

2022-09-01 07:00