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中山醫大勞資爭議7年 校方執行仲裁結果教師工會肯定
中山醫大2014年未經教師協商，增加助理教授、講師基本節數，台中市教師職業工會透過台中市勞工局提起「勞資爭議」經由「調解」「仲裁」等程序，2017年仲裁結果中山醫大須恢復原助理教授、講師基本節數。中山醫大提起撤銷仲裁之民事訴訟，三審定讞，駁回上訴，中山醫大須恢復原授課節數。
今年3月教師工會與中山醫大會商，結果校方願意106到109學年度校方以超鐘點「補償費」支付，110學年度則在教師評鑑中自我評估表教學時數之實際授課時數(A)每學期各加18小時。
教師確認其各學年授課節數核算中鐘點費數額後，將會員意願書送回中山醫大。
教師工會表示，會員告知第一筆超時鐘點「補償費」8月25日已入帳，雖波折不斷且歷經多年訴訟，不過教師工會仍肯定中山醫大願意履行仲裁結果，執行超時鐘點「補償費」
台中市教師工會指出，在爭取中山醫大會員權益過程中，全國教師工會總聯合會（全教總）法務、集體協商中心及華誠聯合律師事務所協處、中山醫大教師會共同為爭取會員權益，支持與溝通協調，終於讓爭議落幕。
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