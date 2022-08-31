為教師欠薪止血 專輔學校「徹底擺爛」最快一個月停招

教育部今（31）日召開首次「私立高級中等以上學校退場審議會」，訂立後續審議議事規則和原則。退場審議會指定發言人楊玉惠會後受訪時說明，私校退場條例公告實施前已被納入專案輔導的學校， 會再次提報審議會討論，若仍被認定為專輔學校改善其最多不超過一年，要視學校財務狀況個案處理，若學校狀況惡劣、徹底擺爛，可能僅給一個月改善期便全面停招。

私校退場條例今年五月公告，第四條規定主管機關應組成退場審議會，認定並公告辦學欠佳的專案輔導學校。退場審議會今天首次召開，由政務次長劉孟奇主持，全體委員25人共22人出席。

退場審議會指定發言人楊玉惠會後接受訪問時表示，今天先就未來議事運作先做規範，如同訂立「遊戲規則」避免後續爭議，因此並未討論個案。

楊玉惠表示，若委員與審議學校董事有配偶或前配偶（離婚），或配偶家屬等關係，委員就應迴避；議事也確立保密原則，討論過程不對外說明，委員也不應對外透露。

私校退場條例規定，若遭審議會認定為專輔學校僅有兩年改善期。楊玉惠也說，今天亦討論，但若條例公告實施前已是專輔學校，則需再提至審議會認定，若仍遭列為專輔學校改善期將不超過一年，改善期長短仍以財務狀況為主要考量，如果學校已欠薪且董事會決定不再拿錢，「這樣還要拖11個月嗎？只會越欠越多。」

楊玉惠談到，如果學校已一毛錢都付不出、徹底擺爛，最短可能僅有一個月改善期，一個月後即全面停招，就看學校財務狀況和盡了多少努力，但只是原則並非公式，每所學校都需個案認定，提至審議會討論後由委員做最終決定。之後將逐一審查學校，審議完畢當天即公布校名和改善期限。

另外，若學校遭提至審議會學校可擁有4席審議會浮動席次，老師、學生各半。楊玉惠說，4席學校代表最清楚學校狀況，可以提供內部訊息，亦能幫學校辯駁、彼此一起舉證討論，最終讓全體審議會委員做判斷，4席委員也有投票權，決議均由29席委員做決定。

至於4席浮動學校代表如何產生？楊玉惠說，通常由學校校務會議推選，但若學校開不成校務會議，則由學校提報校務會議代表名單給教育部，由教育部勾選。