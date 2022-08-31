「口音不是問題」…雙語教育釀台式英文 學者正反意見不一

雙語教育打造口音之島！學者何萬順擔心，強推雙語教育的結果就是，學生們多半只學到口音濃厚的「台式英文」。對此，學者嚴震生則認為，除了加強師資英文能力外，也可以考慮進行口音矯正。但學者林子斌表示，國際已經跳脫所謂「標準英語」的迷思，雙語教育的目標在於達到溝通與理解的程度即可。

日前Youtuber阿翰模仿越南新住民的中文口音的廣告，造成不小的波瀾，許多新住民紛紛表示，曾因為「自己說中文的口音被嘲笑」。而同樣的焦慮也出現在說英文的台灣民眾身上，網路上也有著不少矯正口音的課程。

台式英文橫行

上過口音矯正課程的民眾紛紛表示，「以前常用不正確的英文口音溝通，導致溝通困難，工作效率也不好」、「矯正口音後，在口說上能正確表達自己的想法，也可以更快聽懂國際同事的英文」等言論，大力讚賞口音矯正帶來的好處。

然而，目前大多數雙語教師進行英文教學時，仍不免帶有華人的口音，也可能透過教育影響到下一代。政大語言學研究所教授何萬順指出，雖然現在民眾講英文也會有口音，但大多數還是個人的問題。當英文抬升到國家語言的時候，就會慢慢出現固定化的現象，進而形成一種難擺脫的方言，出現宛如「新加坡式英文」（Singlish）的狀況。

他補充說，教師用著不成熟的英文授課，教學效果打了折扣；學生在接受英文教育的成效又不如中文教學。何萬順分析，如此犧牲了學習效果，卻僅賺得了一點點英文，甚至還是形成「台式英文」的狀況，且一代一代傳下去，質問「這是我們要的結果嗎？」

口音不是問題

然而，師大教育學系教授林子斌強調，目前英語作為「國際語言」，口音不是太大的問題，在學術上與現實中，語言使用上早已跳脫字正腔圓的「標準英語」迷思，轉向以溝通理解為主要的目標。

他說，本國籍老師使用雙語教學，免不了有華人講英文時的口音，但是可以透過校內、外增能的作法讓老師使用的英語，達到可以達到溝通與理解的程度，而非要求老師講到「有如美國人或英國人的標準」。

提供矯正的誘因

政大國關中心研究員嚴震生表示，現在無論是在哪一個領域，英文的資訊量都是最豐富的，更成為與國際資訊接軌的重要媒介。他也補充說，在新南向政策下，台灣與東南亞國家的接觸愈來愈頻繁，要與許多非英文國家聚首的時候，還是會以英文作為溝通的語言，顯見英文的重要性。

但他指出，普遍台灣學生的讀寫能力非常強，還有些年輕學生的口語能力也相當好，反而讓英語能力不佳的老師出現自卑感，在雙語教育的環境下反而不敢用英文教學，盼能提供足夠的誘因，讓老師們加強英文能力、進行口音矯正等，創造出夠棒的雙語教學環境。【更多精采內容，詳見 】