快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

讀一首詩吟一闋詞，臺大「唐宋詩詞文體之美」課程招生中

文／ 臺大進修推廣學院

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

臺大進修推學院特邀臺灣大學中國文學系劉少雄教授開設「唐宋詩詞文體之美」課程，自111年11月6日起每週日下午上課，歡迎對中國文學唐宋詩詞有興趣者把握在10月7日前報名繳費，可享學費早鳥優惠價。

文學作品的內在情意與外在文辭是相應一體的，主體的「情」與客體的「辭」融合一起才構成完整的文體概念。中國古典抒情詩，文辭優雅，情意深摯，別有一種婉麗動人的韻味。詩中以各種形式歌詠人間情誼，或表現為沉重的或輕鬆的、溫柔的或熱情的，在不同時代透過不同的詩歌體製展現出多樣的姿貌。

傳統的詩歌辨體論明白指出：絕句以四句成篇，五言澹雅，七言流麗，字少而意多，言近而旨遠；律詩的美感則在平衡對稱；而詞作為一種配合當時樂曲而填寫的文類，含蓄委婉，在「體」與「情」兩方面亦自有其獨特之處。每種詩詞文體的抒情特性不盡相同，作家擇體為文，必須做到情與體合，才是完美和諧的表現。

本課程共計7次，課程重點介紹王維、李白、杜甫、李商隱、蘇軾和周邦彥等名家及其所專擅的文體，嘗試融合情感與形式兩方面，深刻體察詩人之情和文體之美，以豐富大家對古典詩詞美感的體認，並開拓閱讀欣賞的視野。想進一步瞭解本課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「唐宋詩詞文體之美」

相關新聞

中山醫大勞資爭議7年 校方執行仲裁結果教師工會肯定

中山醫大2014年未經教師協商，增加助理教授、講師基本節數，台中市教師職業工會透過台中市勞工局提起「勞資爭議」經由「調解...

新北教育局創23個Line群行銷 候用校長怒喊對學子無益

新北市教育局上月中舉辦111學年度校長會議，會議中簡報提到今年教育局的施政成果，並提到「善用新媒體、無孔不入、極盡溝通之...

校園霸凌／新世代學生+恐龍家長 教師不只學溝通也要學自保

校園體制給予校長、教師、學生、家長每種角色相應的位置，但權力位階與霸凌關係卻交錯複雜。部分師生關係對立並非純然是教師威權罷凌，有些學生匿名在網路謾罵老師，有學生上課時直接以手機拍攝教師教學情形，「尊師重道」觀念日益蕩然，學生人手一機進教室，老師在講台上猶如處於「楚門的世界」，部分學校為自保只好裝設監視器，就為萬一發生師生衝突時，雙方各執一詞，斷不了公案。 面對恐龍家長、無理學生，有時教師用心良苦卻被認為是霸凌，如何自保與應對，跟上教育環境的發展，成為現代教師的課題。

學工產業鏈 專家：從制度截斷

近年出現不少境外生來台求學淪血汗學工事件，專家昨在立法院的公聽會指出，台灣少子女化，學校缺學生、產業缺工，寄望透過境外生...

為教師欠薪止血 專輔學校「徹底擺爛」最快一個月停招

教育部今天（8/31）召開首次「私立高級中等以上學校退場審議會」，訂立後續審議議事規則和原則。退場審議會指定發言人楊玉惠...

3天緊急安置學生轉校 大成高中校長：學校前景仍是未知數

苗栗縣私立大成高中因財務困難、教師紛紛離職陷入無法開學的窘境，目前一百多名新、舊生由教育部國教署介入輔導轉學安置。校長葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。