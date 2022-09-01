讀一首詩吟一闋詞，臺大「唐宋詩詞文體之美」課程招生中

圖／臺大進修推廣學院提供

臺大進修推學院特邀臺灣大學中國文學系劉少雄教授開設「唐宋詩詞文體之美」課程，自111年11月6日起每週日下午上課，歡迎對中國文學唐宋詩詞有興趣者把握在10月7日前報名繳費，可享學費早鳥優惠價。

文學作品的內在情意與外在文辭是相應一體的，主體的「情」與客體的「辭」融合一起才構成完整的文體概念。中國古典抒情詩，文辭優雅，情意深摯，別有一種婉麗動人的韻味。詩中以各種形式歌詠人間情誼，或表現為沉重的或輕鬆的、溫柔的或熱情的，在不同時代透過不同的詩歌體製展現出多樣的姿貌。

傳統的詩歌辨體論明白指出：絕句以四句成篇，五言澹雅，七言流麗，字少而意多，言近而旨遠；律詩的美感則在平衡對稱；而詞作為一種配合當時樂曲而填寫的文類，含蓄委婉，在「體」與「情」兩方面亦自有其獨特之處。每種詩詞文體的抒情特性不盡相同，作家擇體為文，必須做到情與體合，才是完美和諧的表現。

本課程共計7次，課程重點介紹王維、李白、杜甫、李商隱、蘇軾和周邦彥等名家及其所專擅的文體，嘗試融合情感與形式兩方面，深刻體察詩人之情和文體之美，以豐富大家對古典詩詞美感的體認，並開拓閱讀欣賞的視野。想進一步瞭解本課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「唐宋詩詞文體之美」